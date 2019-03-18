Reyhan Başaran: Eşit yurttaşlık hakkı etrafında birleşmemiz lazım

Emek Partisi’nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Reyhan Başaran, Derince ve Körfez’de ev ziyaretlerinde bulundu, esnaf gezisi yaptı, düzenlenen toplantıda konuştu.

“İŞÇİLER KENDİ KARARLARINI VEREBİLMELİ”

Emek Partisi Derince İlçe Örgütünün çağrısıyla Vartolular Derneğinde vatandaşla bir araya gelen Başaran, eşitsiz ve adil olmayan seçim koşullarından bahsetti. Her seçim döneminde vatandaştan oy istendiğini ancak kentte yapılacak herhangi bir şey olduğu zaman vatandaşın bundan bihaber olduğunu belirten Başaran, kendi yönetimlerinin halk meclisleriyle birlikte olacağını söyledi ve bunun da halkın tüm kesinlerinin temsilcilerinin olduğu, halkın yönettiği bir yönetim biçimi olduğunu ifade etti. Düzen partilerinin anlayışının toplumu ilerletmediğini söyleyen Başaran, “Kocaeli işçi kentidir ve işçiler artık kendi kararlarını verebilmelidir. İşçiler hukuksuz şekilde işten atlıyor belediye bunun da önüne geçebilir, taşerona son verebilir” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

Toplantıda konuşan Çenedağ Mahallesi Muhtar adayı Cüneyt Bingöl, iyi bir muhtarlık için aday olduklarını söyledi. Ezenin değil ezilenin yanında olduklarını söyleyen Bingöl, “İyi bir çalışma yürüttük. Ve biz yönetime geldiğimizde emekçilerin elleri değecek sokaklara ve bu mahallede hiçbir sokak sahipsiz kalmayacak. Mahalle halkı ile beraber yöneteceğiz. Reyhan Başaran’ın da dediği gibi halk ile yöneteceğiz. Birlik ve beraberliği sağlayacağız ve halkla birlikte mücadele edeceğiz” dedi. Mahallede oldukça can alıcı bir problem olarak ortaya çıkan okulların temizliği ve niteliği sorunun da tartışıldığı toplantıda, daha iyi şartlarda yaşanan bir Çenedağ Mahallesi için birlik olunması gerektiği vurgulandı.

“DİNİ DUYGULARIMIZI SÖMÜRÜYORLAR”

Fotoğraf: Evrensel

Körfez Yukarı Hereke’de vatandaşla buluşan Başaran, burada esnafı gezdi, kapıları çaldı. Bir kahvehanede işçilerle sohbet eden Başaran, onlara Halk Meclislerinden bahsetti. İşçilerden biri, “Çalıştığım fabrikada 20-25 EYT mağduru insan var, iktidara çok tepkililer, bu seçimden biraz umudum var. EYT’liler ciddi tepkililer fakat seçimlerden önce veya sonra iktidar onlara karşı bir adım atabilir diye umudu olanlar da var. Oldu da bunu çözdüler diyelim, sorunlar bitecek mi hayır” dedi. Başka bir işçi ise, “Her seçim zamanı halkın milli ve dini duygularıyla oynuyorlar, ona göre siyaset yapıyorlar. İnsanları ötekileştiriyorlar” dedi. Bir diğer işçi ise, “Ben eski bir AKP’liyim ama şunu fark ettim, müslümanlığı geçtim bunların insanlıkla alakası yok. Dini duygularımızı sömürüyorlar. Ben böyle düşünüyorum. Umarım düzelir” ifadelerini kullandı.

Yapılan seçim çalışmalarının halkın parasıyla gerçekleştirildiğini ifade eden Başaran, “Her yerde adım başı koca koca pankartlar, reklamlar var. Kimin paralarıyla yapılıyor bunlar, bizlerin paralarıyla yapılıyor. Sonra gelip bizden oy istiyorlar, olmamışı olmuş gibi gösteriyorlar, halkın duygularıyla oynuyorlar. Ama hepimizin sorunları ortak, hepimiz ekonomik krizden, zamlardan nasibimizi alıyoruz. Eşit yurttaşlık hakkı etrafında birleşmemiz lazım” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

VATANDAŞ AKP’YE TEPKİLİ

Bir esnaf ise, “Her gelen adaya, yöneticiye söylüyorum; 17 senedir buraya hiç kimse hizmet vermedi. Sadece seçim zamanları ziyarete geliyorlar. Göstermelik iş yapıyorlar” dedi. Ev ziyaretinde bir kadın ise, “Ben eskiden AKP’liydim ama vermeyeceğim artık. Kararsızım, sizinle karşılaştığımız iyi oldu, araştıralım ona göre kararımızı vereceğiz” dedi. Ekonomik krizden etkilendiğini belirten kadın, “Artık AKP’ye vermeyeceğim, zamlardan dolayı çok tepkiliyiz. Maaşlarımız eriyor ailece vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Başka bir emekçi ise, “Geçinemiyoruz, memnun değiliz. Sandığa gitmeyi düşünmüyorum. Akrabalarımın çoğu AKP'ye oy verecekti, yarısından çoğu artık vermeyecek. Tepkililer” dedi. (Kocaeli/EVRENSEL)

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