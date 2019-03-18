"Altıeylül’de sosyal belediyecilik anlayışını yaşama geçireceğiz"

C.Saffet YILMAZ

Balıkesir

31 Mart yerel seçimlerinde CHP’den Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde belediye başkan adayı olan Esin Balıbek, aynı zamanda basın emekçisi bir kadın. Balıbek ile yerele ilişkin projelerini ve hedeflerini konuştuk.

İlk hedefinin Altıeylül’ü bir kültür ve sanat merkezi yapmak olduğunu belirten Balıbek; “Aynı zamanda çocukların, kadın, genç ve yaşlılarımızın kendilerine uygun koşullarda hoşça vakit geçirebilecekleri ortak yaşam alanları oluşturmak projelerimden bazıları” dedi.

Sadece söylemde kalmayan ve mutlu insanların var olduğu huzurlu bir kentte sosyal belediyecilik anlayışını yaşama geçirmek amacında olduğunu ifade eden Balıbek; şunları söyledi; “Doğal bir çevre ve yeşil alanların olabildiğince yer aldığı, çalışan kadınlar için yeterli sayıda kreş ve çocuk yuvaları oluşturmayı hedefliyoruz. Daha yaşanabilir temiz ve sağlıklı bir kent yaşamını tesis etmek başlıca projelerimiz içerisinde yer alıyor."

Hedefinin halk meclisleri ile demokratik ve katılımcı bir yerel yönetim anlayışını ilçede egemen kılmak olduğunu dile getiren Balıbek, “Emeğin hakkına saygı duyan ve herkese eşit olarak ulaştıran halkçı bir belediyecilik anlayışını Altıeylül ilçemizde gerçekleştirmek en öncelikli hedeflerim arasında bulunuyor” diye konuştu.

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