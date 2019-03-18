"Yumurta Çocuk"a kahraman muamelesi sürüyor

"Yeni Zelanda’daki saldırıların nedeni Müslümanların ülkeye göçü" sözleriyle tepki çeken Avustralyalı Senatör Fraser Anning’in kafasında yumurta kırarak etkili bir protestoya imza atan 17 yaşındaki "Egg Boy" (Yumurta Çocuk) Will Connolly, dünya çapında "kahraman" muamelesi görmeye devam ediyor. "Yılın Avustralyalısı" unvanı verilen Connolly’nin cezasını ödemek için sosyal medyada bir fon oluşturulurken, fotoğrafları da tişörtlere basıldı. Ülkedeki müzik grupları da gence hayat boyu bedava bilet sözü verdi. Connolly’nin ünü Avustralya sınırlarını da aştı. Kanada ve İskoçya’da bazı işletmeler, yasal yaşı tuttuğu andan itibaren Connolly’ye yaşamı boyunca bedava içki ikram edeceklerini duyurdu.

SENATÖR HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Avustralyalı ırkçı senatörün parlamentodan gönderilmesi için başlatılan kampanya rekor kırarken, Avustralya Başbakanı Scott Morrison, protesto amacıyla yumurta atan gence vuran Anning hakkında suç duyurusunda bulunulması gerektiğini belirtti.

Morrison, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Kanunların Senatör Anning’e karşı işletilmesi ve Anning’in gence vurmakla suçlanması gerektiğini” ifade etti. Başbakan Morrison, Twitter hesabından da Anning’i kınayan paylaşımda bulunarak, “Senatör Anning’in Yeni Zelanda’da vahşi, sağcı, aşırılıkçı bir teröristin kanlı saldırılarından göçü sorumlu tutması iğrenç. Böyle görüşlere, bırakın Avustralya Parlamentosunu, Avustralya’da yer yok” değerlendirmesi yapmıştı. (DIŞ HABERLER)