Londra’da "otoriter yönetim altında medya" söyleşisi düzenlendi

Faruk ESKİOĞLU

Londra

Türk ve Kürt Toplumu Dayanışma Merkezi (Day-Mer) Londra’da “Otoriter Yönetim Altında Medya” başlıklı bir toplantı düzenledi. Gazeteci Can Dündar, Deniz Yücel ve Ethical Journalism Network’tan Aiden White’ın katıldığı toplantıyı Evrensel Londra Temsilcisi Arif Bektaş yönetti.

Dün Londra Toplum Merkezinde düzenlenen söyleşide Bektaş’ın ve katılımcıların sorularını yanıtlayan konuşmacılar, Türkiye medyasını İngiltere ve Almanya başta olmak üzere batı medyasıyla kıyasladı. Toplantıda Türkiye’deki basın özgürlüğü konusunda yaşanan sıkıntıların temelinde demokrasi sorunun olduğu vurgulandı.

AİHM TÜRKİYE’Yİ GELİR KAPISI OLARAK GÖRÜYOR

Can Dündar yaptığı konuşmada Türkiye’deki medya ve iktidar ilişkisini değerlendirdi. Merkez medyanın AKP öncesinde de iyi bir sınav vermediğini dile getiren Dündar “Türkiye’de bilgiye erişim kaynaklarının yüzde 95’i hükümetin elinde. Medya ne yazık ki devletin propaganda aracına dönüştürüldü.” dedi. Bu durumun tek başına bir medya sorunu olmadığına dikkat çeken Dündar, “Bizim sorunumuz yazamamak değil. Bizim başlıca sorunumuz iktidar ve yandaş medya değildir. Bizim asıl sorunumuz Trump, Putin ve diğer ülkelerdeki otoriter rejimlerin global saldırısına karşı demokrasiyi savunmak olmalıdır” ifadelerini kullandı.

Dündar ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) Türkiye’den gelen davalar konusunda ikircikli davrandığını dikkat çekti. AİHM’nin en büyük gelirinin Türkiye ve Rusya’dan gelen davalardan olduğunu belirten Dündar, “AİHM’de büyük bir tiyatro oynanıyor. 40 bin dosya var denilse de aslında hepsi iki kategoride. Cumhurbaşkanına hakaret ve düşünce suçları davası. AİHM’de birer örnek davayla bütün dosyalar çözüme ulaştırılabilir ama Türkiye gelir kapısı görüldüğünden bu yapılmıyor” şeklinde konuştu.

"BASKI OTOSANSÜRÜ DOĞURUR"

Aiden White basın özgürlüğünün demokrasi için vazgeçilemez olduğunu vurguladı. “Bir gazeteci özgürce doğruyu yazabilmeli ve iktidarı eleştirebilmeli, baskı otosansürü doğurur” diyen White Türkiye’de hapishanelerde bulunan basın mensuplarının derhal serbest bırakılmasını talep etti.

Bağımsız medyanın zor şartlarda yaşamını sürdürdüğünü ifade eden White “Türkiye medyasındaki bütün meslek oluşumları bir masada dayanışma içinde buluşup, genç gazetecilere profesyonelliği ve etik kuralları anlatarak yeni bir medya anlayışının doğuşuna katkı sunmalı.” ifadelerini kullandı.

"BAĞIMSIZ MEDYA DESTEKLENMELİ"

Deniz Yücel ise Türkiye’de muhalif ve bağımsız medyanın zor durumda görev yaptığına dikkat çekti. Gözaltına alınan ve soruşturma açılan medya mensuplarının sayısının bilinmediğini dile getiren Yücel, “İçerideki gazetecilere Evrensel’in sahip çıktığı ve haberlerini sürekli yaptığını söylemeliyim. Okurlar bağımsız gazetelerin e-gazetelerine abone olarak desteğini göstermeli” dedi.