Yurt dışına giden öğrenci sayısı 4 kat arttı

Mili Eğitim Bakanlığı verilerine göre, uluslararası hareketlilik programlarına ve projelerine katılarak yurt dışına giden öğrenci sayısı 2018 yılında beklentilerden fazla gerçekleşti.

2018 yılında hedeflenen rakam 2 bin 100 iken, 9 bin 32 öğrenci yurt dışındaki program ve projelere katıldı. AB Eğitim ve Gençlik Programlarına yapılan proje başvuru sayısı ise 7 bin 499 oldu. Yabancı ülkelerce verilen araştırma, lisans, yüksek lisans, doktora ve dil burslarına başvuran öğrenci sayısı ise 1175 olarak gerçekleşti.

2018 yılında ayrıca 50 ülkeye lisansüstü öğrenim görmek üzere 3 bin 550 resmi burslu öğrenci gönderildi. ‘Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek öğrencileri seçme ve yerleştirme programına (YLSY) başvuran 13 bin 249 aday, ÖSYM tarafından değerlendirmeye alındı ve 3 bin 415 aday sözlü sınava çağrılmaya hak kazandı. Sınava katılan 2 bin 461 adaydan ise 1510’u başarılı oldu. Lisansüstü öğrenim görmek amacıyla yurt dışına gönderilen bursiyer sayısının, YLSY sözlü sınavına giren aday sayısına oranı yüzde 61 olarak belirlendi. (Ankara/DHA)