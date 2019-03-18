Kayseri'de kadın adaylar bir araya geldi

Kayseri Kadın Dayanışma Derneğinin düzenlediği “Kayseri’de Kadın Temsiliyeti ve Yerel Yönetimler” adlı söyleşiye Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Eylem Sarıoğku Aslandoğan, Millet İttifakı Melikgazi Başkan Adayı Sema Karaoğlu katıldı. Ayrıca 10 kadın muhtar adayı ile birlikte aza adayları da toplantıda yer aldı.

Kayseri’de panelde buluşan kadın adaylar, yerel yönetimlerin kadınların sorunlarını gündeme almasını ve kadınların karar mekanizmalarında olmasını istedi.

KADINLARIN ORTAK KARAR ALDIĞI BİR BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI

Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Eylem Sarıoğlu Aslandoğan, kadınların sosyal hayattan koparılıp ev içine sıkıştırıldığını ve kadınların ekonomik ve sosyal olarak desteksiz ve korumasız bırakıldığını dile getirdi. “Kadınlara sığınmaevi, ücretsiz kreş açmayan, kadınların sosyal haklarını kullanmasını sınırlayan belediyecilik yerin dibine batsın” diye konuşan Sarıoğlu, kendi belediyecilik anlayışlarının kadınların ortak karar aldığı ve sorunlarına beraber çözüm getirdiği eşitlikçi bir yaklaşımı olduğunu ifade etti.

Millet İttifakı Melikgazi Belediye Başkan Adayı Sema Karaoğlu da kadınlara açılan meslek edindirme kurslarının yeterli olmadığını belirterek, Melikgazi bölgesinde kadınların satış yapacağı pazarlar kurulacağını, kadınların sosyal hayata etkin katılımını sağlayacak tesisler ve çalışmalar yapılacağını açıkladı.

Fotoğraf: Evrensel

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Esentepe Mahallesi Muhtar Adayı Rukiye Kabakçı ise toplantıya katılan her kadının önerisinin diğer adayların ufkunu genişleteceğini belirterek, “Kazansak da kazanmasak da bu birlikteliği devam ettirmeliyiz” diye konuştu.

Battalgazi Mahallesi Muhtar Adayı Elif Yılmaz ise, gençler arasında uyuşturucu kullanımının büyüyen bir sorun haline geldiğini belirtti. Yılmaz, “12 erkek adayın arasında tek kadın aday benim, kazanacağıma ve Battalgazi Mahallesi’ne en iyi şekilde hizmet edeceğime eminim” dedi.

Kayseri Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Elmas Şahin de yaptığı konuşmada, kadınların seçme ve seçilme hakkının hayata geçmesinin o kadar da kolay olmadığını ifade ederek kadın adayların cesaretle ortaya çıkmasının önemli olduğunu söyledi. (Kayseri/EVRENSEL)

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