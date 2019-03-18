Temassız ödeme adedi 1 milyona yaklaştı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), şubat ayı kartlı ödeme verilerine ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Buna göre kolay, hızlı ve güvenli ödeme imkanı sağlayan temassız teknolojisi sayesinde bugün 90 TL altındaki işlemlerde şifre girmeden ve vakit kaybetmeden ödeme yapılabiliyor.

Şubat ayı verilerine göre temassız dönüşümle beraber bugün kredi kartlarının yüzde 48’inin, banka kartlarının yüzde 18’inin, ödeme noktalarında ise terminallerin yüzde 55’inin temassız teknolojisiyle uyumlu olduğu görülüyor. Hem kart tarafında hem de kart kabul noktasında temassız yaygınlığı hızla artmaya devam ediyor.

Kullanıcıların en fazla market ve yemek sektörlerinde temassız ödemeyi tercih ettiği gözlemlenirken, çeşitli gıda, taşımacılık-ulaşım ve akaryakıt sektörleri temassız ödemenin en fazla tercih edildiği diğer sektörler olarak ön plana çıkıyor. (AA)