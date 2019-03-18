Seçim öncesi yine Nursan fabrikasının açılacağı iddia edildi

Halil İMREK

Adana

4 yıldır üretim yapılmayan ve işçilerin mağduriyeti giderilmeyen Nursan fabrikasının açılacağı vaadi bu seçim öncesi de bir kez daha dile getirildi. Seçim öncesi verilen sözlere tepki gösteren Nursan işçileri, somut adım atılmasını istiyorlar. Dört yıldır fabrikalarının açılmasını bekleyen işçiler, "Hükümet, Payas Belediye Başkanı ve patron samimiyse önce alacaklarımızı vererek mağduriyetimizi gidersinler” diyor.

Nursan İşçileri 4 yıl önce verilen sözün, umutların boş çıktığını ancak yine bir seçim öncesi aynı vaatlerin tekrarlandığını söylüyor. Seçimlere iki hafta kaldığını söyleyen bir işçi, “Bu sürede neler yaşamadık. Bir evlat babasının ağladığını sizin yüzünüzden gördü. 5 yıldır aynı vaatler, aynı kelimeler. Masum insanları aldatmaktan bıkmadınız, usanmadınız mı?" diye soruyor.

İDDİAYI PAYAS HABER DUYURDU

Bu seferki iddiayı Payas Haber öne sürdü. İddia şöyle:

“Hatay’ın Payas ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde yıllardır kapalı durumda bulunan Nursan Demir Çelik Fabrikasını satın almak için Payas Belediye Başkanı Bekir Altan’ın öncülüğünde, Ekton A.Ş adına Yönetim Kurulu Başkanı Erol Kahraman ile birlikte Zorlu Grup adına Serdar Cümbüş, Özerler Holding adına Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Özer, Nursan Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Keleş ile görüşmeler gerçekleştirildi. Yapılan ilk görüşmede tarafların anlaşmaya vardığı öğrenilirken anlaşmanın detayları kamuoyuna paylaşılmadı.”

FABRİKAYI ALACAKLAR, SÖZ KONUSU ŞİRKETLERDE YETKİLİ GÖRÜNMÜYOR

Nursan işçileri ise güncel internet sayfalarında Özerler Holding Yönetim Kurulu Şemasında Kazım Özler diye birini göremediklerine dikkat çekti. "Bu vatandaşın görev ve yetkisi konusunda bilgisi olan var mı?" diye sonra işçiler, aynı şekilde Zorlu Gurup Temsilcisi olarak yazılan Serdar Cümbüş’ün de Zorlu Holding ile hiçbir bağının bulunmadığını aktardılar. Nursan işçileri, “Yoksa her zaman olduğu gibi bu girişimler seçim yatırımı olmaktan öteye gitmeyecek mi?" diye sordular.

İşçiler, “Bizlere servis edilen haberler, bu şirket yetkililerinin görüştüğü ve yüzde 99 anlaşma sağlandığı yönündedir. Şirket yönetim kurulunda adı dahi geçmeyen kişiler nasıl böyle bir pazarlığın içinde olabiliyor. Nursan tarafından da anlaşmayı teyit edecek net bilgi verilmemekte, aksine doğruluğu konusunda şaibeli beyanlar duyulmaktadır. Hatırlanacağı gibi referandum döneminde o zamanki Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman ve Payas Belediye Başkanı Bekir Altan fabrika önünde 'Bu fabrika açılacak', 'Bu baca tütecek' nutukları atmış, sonucunda hiç bir şey olmadan bu güne kadar gelinmiştir. Yine bir seçim var ve yine Nursan gündemde. İnsanların mağduriyetlerinden mi faydalanmak isteniyor?“ dedi.

Nursan’ın açılmasını isteyen işçiler, "Ama öncelikle alacaklarımız verilsin. AKP-MHP ittifakının adayı ve mevcut Payas Belediye Başkanı Bekir Altan eğer samimi ise işçilerin alacaklarına karşılık hesaplarına 50’şer bin lira para yatırılmasını sağlasın. Biz de güvenip inanalım. Boş boş bizden oy istemesin” dedi.

NE OLMUŞTU?

Nursan fabrikası, vergi borcu nedeniyle 9 Aralık 2015'te üretimi durdurmuş, 900 işçi ücretsiz izne gönderilmişti. Şirket yetkilileri, üretime “var olan ekonomik zorluklar” nedeniyle geçici olarak ara verildiğini açıklamıştı. Ancak geçen 4 yıla rağmen fabrika tekrar açılmamış, işçiler işlerine geri dönemediği gibi alacakları da ödenmemişti.

Nursan işçileri haklarını istiyor