Pendik’te kadınlar Ekmek ve Gül etkinliğinde bir araya geldi

İstanbul’da Pendik Ekmek ve Gül Grubunun gerçekleştirdiği 8 Mart kahvaltısına işçi, emekçi 150’yi aşkın kadın katılırken, EMEP İl Başkanı Sema Barbaros kadınlara yan yana durma çağrısı yaptı.

Pendik Ekmek ve Gül Grubunun gerçekleştirdiği 8 Mart etkinliği ile Pendikli kadınlar kahvaltıda buluştu. Pendik Myy Otel’de yapılan etkinliğe işçi, emekçi 150’yi aşkın kadın katılırken açılış konuşmasını Hediye Han yaptı. Pendik’te geçmişten bugün emekçi kadınlar olarak mücadele verdilerini, son olarak dernek çatısı altında yürütmüş oldukları çalışmalarına Ekmek ve Gül olarak devam edeceklerini söyleyen Han, kadınların 8 Mart’ını kutlayarak sözlerini sonlandırdı.

“KADINLAR OLDUKLARI HER YERİ DEĞİŞTİRİYOR”

Etkinliğe katılan Emek Partisi İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros yaptığı konuşmada “8 Mart’ı biz 4 tane temel taleple karşıladık ve bu taleplerimizi de yeniden yeniden söylemek için devam edeceğiz. Şiddete, krize, eşitsizliğe, savaşa karşı kadınlar yan yana gelecek; yan yana geldiklerinde birlikte güçlü olduklarını yeniden hatırlatacaklar. İstanbul’da yapılan 8 Mart etkinlikleri bize gösterdi ki, kadınlar oldukları her yeri değiştirdiler. Yan yana geldiklerinde, birlikte mücadele ettiklerinde, ‘Ruhumuz için gül, yaşamak için ekmek istiyoruz’ dediler. İşte bu etkinliklerden bir tanesi bugün Pendik kahvaltısında siz kadınları yan yana getirdi.”

“KRİZ BİZİM KADERİMİZ DEĞİL”

Krizin kadınların yaşamına etkisine de değinen Barbaros, tanzim kuyruklarının kadınların yoksulluğunu gözler önüne serdiğini söyledi. “Kadınlar az olanla hayatlarını idame ettirmeye çalışıyor. Bize ‘Kriz kaderdir’ diyorlar ama biz kadınlar bunu reddediyoruz. Kriz bir kader değildir” diyen Barbaros, krizin kapitalist sistemin bir parçası olduğunu ve kadınların hayatını böyle yürütmek zorunda olmadığını dile getirdi. Barbaros sözlerini şöyle sürdürdü: “Eşitsizlik hayatın her alanında. Eşitsizlik hayatımızın her alanında. Yerel seçimlerde aday olan kadın sayısı çok az. Siyasi partiler, yönetmek yan yana gelmek deyince eşitsizliği reva görüyor.Biz kadınlar bunu kabul etmiyoruz.” Barbaros “Biz kadınlar biliyoruz ki; kriz kader değil, şiddet reva değil, eşitsizlik fıtrat değil. Kadınlara çağrımızdır yan yana gelelim. Çünkü tek gücümüz var o da birliğimiz” diyerek sözlerini sonlandırdı. (EKMEK VE GÜL)