Bayhan: Egemen burjuva politik ortam katliamların zeminini hazırlıyor

Emek Partisi MYK Üyesi İskender Bayhan Seçim Özel'de Zeliş Irmak'ın sorularını yanıtladı. Bayhan, seçimlere giderken Yeni Zelanda'da yaşanan katliam, Hürriyet'in HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ile ilgili haberi sonrası yaşanan tartışmalar ve bağımsız işçi adayları değerlendirdi. (EVRENSEL WEB TV)