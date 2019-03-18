Bayhan: Egemen burjuva politik ortam katliamların zeminini hazırlıyor
EMEP MYK Üyesi İskender Bayhan ile Yeni Zelanda'daki katliam, Hürriyet'in HDP haberi ve bağımsız işçi adayları konuştuk.
18 Mart 2019 14:58
Emek Partisi MYK Üyesi İskender Bayhan Seçim Özel'de Zeliş Irmak'ın sorularını yanıtladı. Bayhan, seçimlere giderken Yeni Zelanda'da yaşanan katliam, Hürriyet'in HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ile ilgili haberi sonrası yaşanan tartışmalar ve bağımsız işçi adayları değerlendirdi. (EVRENSEL WEB TV)
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