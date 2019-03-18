Erdoğan'dan Çanakkale Savaşı'nın yıl dönümünde Suriye vurgusu

Seçkin SAĞLAM

Çanakkale

18 Mart Çanakkale Savaşı’nda hayatını kaybedenler, savaşın 104. yılında anıldı. Anma etkinliği AKP’nin seçim propagandasına dönüştü. Çanakkale Belediye Başkanı CHP’li Ülgür Gökhan törene yine davet edilmezken, Erdoğan savaşın yıl dönümünde Suriye’de Fırat’ın doğusuna geçme vurgusu yaptı. Belediye Başkanı Gökhan ise sosyal medya üzerinden yaptığı konuşmada bütün halkların bir arada barış içinde yaşayabileceği bir Çanakkale vurgusu yaptı.

İlk tören sabahın erken saatlerinde Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı. Ardından 18 Mart Stadyumu’nda resmi tören gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberinde bakanlar ve milletvekilleri ile birlikte buradaki törene katılarak konuşma yaptı. Erdoğan konuşmasında Fırat’ın doğusu ve Menbic mesajı verdi.

KENT DIŞINDAN AKP’LİLER OTOBÜSLERLE GETİRİLDİ

Her 18 Mart’ta olduğu gibi bu yıl da kent dışından onlarca otobüs ile AKP teşkilatları ve gençlik kolları Çanakkale’ye getirildi. Çanakkale’den katılımın sınırlı olduğu törenlere kent dışından getirilen AKP’liler katıldı. AKP mitingini andıran törenler için kente gelen şehir dışındaki AKP’lilerin otobüsleri Esenler Mahallesi’nde bulunan 60 metrelik yola park edildi.

BELEDİYE BAŞKANI TÖRENLERE KATILAMADI

2016 ve 2017 yıllarında AKP’liler tarafından konuşması protesto edilen Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, 2018’den sonra bu yıl da törenlere davet edilmedi. Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, #ÇanakkaleHalkıKonuşuyor etiketi ile sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruların ardından 18 Mart konuşmasını Çanakkale Belediyesi resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları ile kendi sosyal medya hesapları üzerinden yaptı.

ERDOĞAN’DAN FIRAT’IN DOĞUSU MESAJI

18 Mart Stadyumu’nda gerçekleşen törende konuşan Erdoğan, “Çanakkale'de bir asır önce neler yaşandığını bilmeyen kimseye bu ülkenin havası da suyu da helal olmaz. Çanakkale'yi ruhunun derinliklerinde yaşatmayan kimsenin bu ülke ile ilgili tek cümle kurmaya hakkı yoktur” dedi. Erdoğan, konuşmasında “Daha Münbiç'te, Fırat'ın doğusunda yazacak tarihimiz var. Filistin'deki zulme karşı yazacak tarihimiz var. İsrail'in başındaki zatın oğlunun ifadeleriyle Yeni Zelanda'daki teröristin ifadeleri aynı. Aynı kaynaktan besleniyorlar. Dünyanın neresinde olursa olsun tüm masumlara, tüm Müslümanlara ve Türklere kalkan ellere karşı yazacak tarihimiz var” dedi

GÖKHAN’DAN "BARIŞ" MESAJI

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, “Çanakkale gerçeğinin ülkemizin tüm bölgelerine, hatta dünyaya örnek olması için daha da iddialı olacağız, Çünkü; bitmeyen kardeş kavgalarının, dinmeyen acı ve gözyaşının adresi Ortadoğu coğrafyasına barışın hâkim olması için Çanakkale eşsiz bir örnektir. Çanakkale bugün, hangi dini inançta, hangi siyasi görüşte, hangi yaşam tarzı tercihinde olurlarsa olsunlar; Kadınların, Erkeklerin, Gençlerin, Çocukların, Yaşlıların, Türklerin, Kürtlerin, Romanların, Pomakların, Yörüklerin, Batı Trakyalıların, Karadenizlilerin, hatta savaştan kurtulmak için kentimize sığınmış Afganların ve Suriyelilerin, saçlarının tek bir teline zarar gelmeden, yıllardır huzur içinde, barış ve kardeşlik içinde özgürce ve gururla yaşadıkları yerdir. Çünkü birlikte burada yaşamayı seçmişlerdir ve bizim için hepsi Çanakkalelidir” dedi.