İzmir Newroz'u 21 Mart'ta Gündoğdu'da kutlanacak

İzmir'deki Newroz kutlamalarının bu seneki adresi de Gündoğdu Meydanı olacak. 21 Mart'ta yapılacak mitingle ilgili basın toplantısı yapan HDP İl Örgütü tecridi kırmak için en güçlü katılım çağrısı yaptı.

Halkların Demokratik Partisi İzmir İl Örgütü, Newroz Mitingi için İzmir Valiliğine başvuruda bulundu. Newroz tertip komitesi başvurusuna göre miting 21 Mart Perşembe günü saat 16:00'da Gündoğdu Meydanı'nda olacak. “Mutlaka Kazanacağız, Tecridi kıracağız” şiarıyla yapılacak mitingte, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü ve Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay ve HDP Batman milletvekili Feleknas Uca konuşma yapacak.

HDP İl Örgütü bugün mitingle ilgili basın toplantısı düzenledi. Açıklamada bulunan İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay, bu seneki Newroz'a AKP-MHP ittifakının ağır faşizm koşulları altında gittiklerini ifade ederek "Tecridi kırmak ve faşizmi yıkmak için cezaevlerinde başlayan açlık grevleri yayıldı. Halkı sindirme ve teslim alma politikalarının gitmesi için mücadele yükseliyor. Biz cezaevlerinden tabutlar çıkmasını istemiyoruz. Biz halkların faşizm koşulları altında ezilmesini istemiyoruz. Demokratik bir Türkiye'de yaşamak istiyoruz. Tıpkı Demirci Kawa'ların Zalim Dahok'lara karşı yükselttiği mücadele gibi faşizme karşı tecridi kırmak için mücadeleyi yükseltiyoruz. Newroz'un özgürlük ateşini hep birlikte yakmak ve Newroz bayramını halkların özgürleşme bayramı olarak kutlamak istiyoruz. Tüm halklarımızı bütün renklerimizle, çeşitliliğimizle Gündoğdu Meydanı'na Leyla Güven'e ses vermeye ve tecridi kırmaya, faşizmi yıkmaya çağırıyoruz" dedi.

“ÖZGÜRLÜK MANİFESTOSU OLACAK NEWROZ”

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni de halklara, işçi sınıfına ve emekçilere yönelik çok kapsamlı saldırıların gerçekleştiği bir dönemde Newroz'u karşıladıklarını ifade ederek şunları söyledi "21 Mart'ta da İzmir'de bütün renklerimizle, bütün mücadele bileşenlerimizle alanlarda faşizme, tecride, açlığa, yoksulluğa, savaş siyasetine karşı eşitlik, özgürlük sloganlarımızı haykıracağız. Newroz cezaevlerindeki açlık grevde bulunanlarının taleplerini toplumsallaştırma Newroz'u olacak. OHAL'in olağanlaştırıldığı, AKP-MHP faşist koalisyonunun halklara yönelik siyasetini olağanlaştırdığı, beka adı altında sarayın ve bir avuç sermayenin halka dayattığı açlığa karşı özgürlük manifestosu olacaktır bu Newroz". (İzmir/EVRENSEL)