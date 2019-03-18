Türk Eczacıları Birliği: Yeni fakülteler eczacı işsizler yaratır

Türk Eczacıları Birliği (TEB), YÖK tarafından açıklanan ihtiyaç fazlası yeni eczacılık fakültelerinin işsizliğe neden olacağına dikkat çekti. TEB tarafından yapılan yazılı açıklamada, yeni eczacılık fakültelerinin açılmasıyla ilgili hazırlıklar yapıldığına dair duyumlar alındığına vurgu yapılarak “Bu duyumlar doğru ise, sormak istiyoruz: Plansızca açılan fakültelerden mezun olan eczacı adayı gençlerimiz nerede çalışacak? Bu fakültelerin açılmasına sürekli onay veren YÖK yetkililerinin bu soruya verecek cevabı var mıdır?” denildi.

2001’de 8 olan eczacılık fakültesi sayısının 2019’da 49’a çıktığı, eczacılık fakültesi kontenjanlarının son yedi yılda yüzde 71.7 oranında arttığına dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bakanlığın 32 bin 900 eczacı ihtiyacına karşın eczacı sayısı şu anda 37 bini geçmiştir. Plansız ve kontrolsüz bir şekilde açılan eczacılık fakülteleri yüzünden eczacılık mesleği ve meslektaşlarımız zarar görecek, istihdam sorunu yaşanan meslekler listesine eczacılık da hızlı bir giriş yapacaktır.” (Ankara/EVRENSEL)

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