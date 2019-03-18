18 Mart 2019 13:28

Deutsche Bank ve Commerzbank'ın birleşme görüşmeleri doğrulandı

Deutsche Bank ve Commerzbank, birleşme görüşmelerini doğruladılar. Ver.di sendikası on binlerce çalışanın işten atılma riski altında olduğunu söyledi.

Deutsche Bank ve Commerzbank'ın birleşme görüşmeleri doğrulandı

Commerzbank | Fotoğraf: Pixabay

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    Deutsche Bank ve Commerzbank birleşme görüşmelerinde bulunduklarını doğruladılar. Bankaların bu açıklamaları Alman sendikasının olası işten çıkarma konusunda endişelenmesine ve analistlerin birleşmenin faydalarına dair sorularına neden oldu.

    Birleşme sürecinin hızlandığını belirten açıklamalar yapılmasına rağmen, her iki bankadan da sonucun belli olmadığına dair ihtiyatlı açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Ancak müzakerelerin resmi olarak açıklanması, bankalar yeniden yapılanmaya odaklanmaya karar vermeden önce 2016 yılında ilk kez öne sürülen anlaşmaya varılma olasılığını artırdı.

    SENDİKA TEMKİNLİ

    İki banka birleşmesi durumunda, Alman bireysel bankacılık piyasasının beşte birini elinde bulunduracak. Deutsche’nin 91 bin 700 ve Commerzbank’ın 49 bin olmak üzere iki bankanın şu anda dünya çapında 140 bin 700 çalışanı bulunuyor.

    Almanya’nın Ver.di sendikası, on binlerce çalışanın risk altında olduğunu ve birleşmenin katma değer yaratmadığını söyleyerek birleşmeye karşı itirazlarını tekrarladı. (DIŞ HABERLER)

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