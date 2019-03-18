MHP’li başkandan kendisini protesto eden kadınlara: Cıyaklayanlar

Mersin Erdemli Belediye Başkanı MHP’li Mükerrem Tollu, TOKİ Mahallesi’nde kendisini protesto eden kadınlara “Orada cıyaklayan kadınlara da hizmet edeceğiz” dedi. Kadınlar Tollu’nın cinsiyetçi sözlerine açıklama yaparak tepki gösterdi.

Gazete Duvar’ın aktardığına göre; MHP’li Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu önceki gece seçim çalışmaları kapsamında Erdemli’nin TOKİ Mahallesi’ndeydi.

KADINLAR TOLLU’YU PROTESTO ETTİ

Alt yapı yetersizliğinden dolayı evlerinin su bastığını söyleyen kadınlar Tollu’yu protesto etti. Protestonun ardından Tollu, “Biz hep hizmet ettik, bundan sonra da hizmet edeceğiz. Orada cıyaklayan kadınlara da hizmet edeceğiz” yanıtını verdi.

KADINLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Tollu’nun sözlerine tepki gösteren kadınlar bir açıklama yayınladı. Açıklamada, “31 Mart mahalli idare seçimlerinde belediye başkanlığını kaybedeceğini anlayan Sayın Mükerrem Tollu öfkesini kontrol edemeyerek haddini aşarak, Erdemli’nin Yörük, Türkmen kadınlarına hakaret dolu sözler sarf etmektedir. Erdemli’nin sorunlarını dile getiren kadınlara ‘cıyaklamayın’ diyen Belediye Başkanı Tollu’yu esefle kınıyoruz. Türkmen kadınlar ağzını açarsa yeri göğü inletir, kendine gel Tollu” dedi” ifadeleri yer aldı. (HABER MERKEZİ)