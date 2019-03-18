Hollanda'nın Utrecht kentinde silahlı saldırı: 3 ölü, 9 yaralı

Hollanda'nın Utrecht kentinde bir kişinin tramvay durağı çevresinde açtığı ateşte hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e çıktı. Silahlı saldırıda yaralı sayısının da 9 olduğu açıklandı. Yaralılardan 3’ünün durumu ağır.

Saldırı, yerel saatle 10:45 civarı 24 Ekim Meydanı yakınlarında bulunan Oudenrijn Hastanesi civarında meydana geldi. Polis ekipleri, saldırganın Trumanlaan’da saklandığı düşünülen bir binaya operasyon düzenledi.

Hollanda polisi, terör saldırısı olmasından şüpheleniyor. Bölgede okullara kapılarını kapalı tutma talimatı verildi. Polis, vatandaşların evlerinden çıkmamasını istedi.

Utrecht polisi, zanlının 37 yaşındaki Türkiye doğumlu Gökmen Tanış olduğunu açıkladı. Twitter hesabından yapılan açıklamada Tanış'a yaklaşılmaması, görenlerin güvenlik güçlerine ulaşması istendi.

BBC Türkçe'nin haberine göre Utrecht'te önce bir süreliğine tramvay seferleri durduruldu, daha sonra ise bugün okullar tatill edildi ve camiler de güvenlik nedeniyle boşaltıldı. Tehdit düzeyinin de en yüksek seviyeye yükseltildiği Utrecht'e zorunlu olmadıkça seyahat edilmemesi isteniyor.

Utrecht'teki toplu taşıma yetkilileri kentteki tüm hizmetleri bir süreliğine durdurdu. Bazı seferlerin yeniden çalışmaya başladığı açıklandı.

Polis sözcüsü Bernard Jens, basına yaptığı açıklamada, sosyal medyada başka saldırıların düzenlendiği yönündeki bilgilerin doğru olmadığını bildirdi.

Hollanda basınında çıkan haberlerde, başkent Amsterdam, Lahey ve diğer kentlerde güvenlik önlemlerinin artırıldığı belirtildi.

Saldırının "terörizm" bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor.

HÜKÜMET KRİZ MASASI OLUŞTURDU

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, hükümetin kriz masası oluşturduğunu söyledi. Rutte, haftalık koalisyon görüşmelerini de iptal etti. (DIŞ HABERLER)