18 Mart 2019 13:35Son Güncellenme Tarihi: 18 Mart 2019 14:17
Hollanda'nın Utrecht kentinde silahlı saldırı
Hollanda'nın Utrecht kentinde bir kişi tramvayın içinde ateş açtı, olay yerinde yaralılar olduğu bildirildi.
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Fotoğraf: DHA
Hollanda'nın Utrecht kentinde bir kişi, tramvayın içerisinde ateş açtı, saldırı sonrası yaralananlar oldu.
Kentin batısındaki 24 Ekim Meydanı yakınlarında yaşanan olay sonrası meydan polis kordonuyla kapatıldı.
Yerel saatle 10.45'te gerçekleşen saldırı sonrası polisin, olay yerinden kaçan saldırganı aradığı duyuruldu.
Bir görgü tanığı, Hollanda merkezli haber sitesi NU.nl'ye yaptığı açıklamada saldırganın bir anda ateş açmaya başladığını söyledi.
HÜKÜMET KRİZ MASASI OLUŞTURDU
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, hükümetin kriz masası oluşturduğunu söyledi. Utrecht'teki toplu taşıma yetkilileri ise kentteki tüm hizmetlerin durdurulduğunu açıkladı. (DIŞ HABERLER)
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