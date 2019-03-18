Eşini öldürüp cansız bedenini arabada gezdirdi

İstanbul Küçükçekmece'de Eren Erdoğan, 4 ay önce evlendiği ve boşanma aşamasında olduğu eşi Fatma Erdoğan’ı zorla bindirdiği aracın içinde silahla ateş ederek öldürdü. Eren Erdoğan, öldürdüğü eşinin cesedini bir süre aracın içinde dolaştırdıktan sonra cesetle karakola giderek teslim oldu. Çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanan Eren Erdoğan kelepçeli fotoğrafını sosyal medya hesabından ‘Tekrar döneceğim’ notuyla paylaşarak eşinin ailesini tehdit etti.

"AİLECEK KORKU İÇERİSİNDEYİZ"

DHA'nın aktardığına göre kızının Eren Erdoğan tarafından sürekli tehdit edildiğini, çalıştığı işyerinin dahi basıldığını anlatan anne Kıymet Alyar, “Mahkemesini açtık, uzaklaştırma kararı aldık. İki ay kadar benim evimdeydi kızım. Bu sürede eşi mahallede dolaşıyor, silah sıkıyor. Daha önce de kızımı zorla arabaya bindirmeye çalıştı, Fatma son anda kurtuldu. Kızım sürekli ‘4 ay yaşadım onunla, 4 ay daha yaşasaydım benim o evden cenazem çıkardı’ diyordu. İkinci kez uzaklaştırma kararı vardı. Ben devletimden yardım istiyorum” dedi.

Canının çok yandığını ve katilin müebbet hapis cezası almasını isteyen anne Alyar şunları söyledi: “Çıkarmasınlar onu cezaevinden. İçeride olduğu halde telefonundan tekrar paylaşım yapmış. Tekrar geri döneceğim demiş. Gözaltında olan bir insan bunu nasıl yapabiliyor. Benim geride çocuklarım var ailecek korku içerisindeyiz. Ben devletimden sahip çıkmasını istiyorum.”

Fotoğraf: DHA

"ANNENİ ÖLDÜRÜRÜM" TEHDİDİ

Eren’in kızını ‘Anneni öldürürüm’ diye tehdit ettiğini ve Fatma’yı takip ederek zorla arabaya bindirdiğini belirten Alyar, “Kızımın telefonunda tehdit mesajları duruyor. Benim çocuğumu vuruyor ve saatlerce dolaştırıyor. Evine gidiyor, akrabalarıyla görüşüyor. Akıl verip, teslim olmaya razı ediyorlar. O anda benim çocuğum hastaneye gitseydi kurtulurdu. Benim çocuğum arabada geze geze can veriyor. En sonunda yanına iki avukat alıp Halkalı Polis Karakoluna gidip teslim oluyor” dedi.

Fatma Erdoğan’ın dayısı Abdullah Aladağ, Fatma’nın gördüğü şiddet nedeniyle annesinin evine kaçtığını ve darp raporu aldığını anlatarak “Uzaklaştırma kararı alındı. Buna rağmen çocuk buralara mermi sıka sıka tehdit mesajları yağdıra yağdıra geziyor. Kapıya dayanıyor. Böyle travmatik şeyler yaşanıyor” dedi. (HABER MERKEZİ)

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