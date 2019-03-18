BORKAD, Fatma Yıldız'ın öldürüldüğü parkta eylem yaptı

İzmir'in Bornova ilçesindeki çocuk parkında, kız kardeşinin eşi Mehmet Güneş tarafından çocuklarının gözü önünde öldürülen Fatma Yıldız için öldürüldüğü parkta eylem yapıldı.

Bornova Kadın Dayanışma Derneği (BORKAD) üyesi kadınlar, Fatma Yıldız'ın öldürüldüğü çocuk parkında bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Kadınlar adına açıklama yapan Dernek Başkanı Zeynep Reyşen, kadın cinayetlerinin son 7 yılda yüzde 1400 arttığını belirterek, "Bizler çok üzgünüz ve kızgınız. Kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması için başta siyasal iktidar olmak üzere ilgili tüm kurumların sorumluluk alması gerekiyor. Cezaların artırılması, iyi hal indirimlerinin uygulanmaması, kadına yönelik ayrımcı ve ötekileştirici politikalara son verilmesi gerekiyor" dedi.

Fatma Yıldız'ın evine giderek, ailesine taziyede bulunan kadınlar, olay yerine karanfil bırakarak ayrıldı.

Fotoğraf: DHA

NE OLMUŞTU?

Fatma Yıldız, dün (17 Mart) İnönü Mahallesi’nde çocuk parkında otururken yanına gelen kız kardeşinin eşi Mehmet Güneş, Yıldız’a çocuklarının gözü önünde peş peşe ateş etti. Yıldız ağır yaralanırken Güneş aynı silahla intihar etti. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Yıldız yaşamını yitirdi. Güneş'in de yoğun bakımda öldüğü aktarıldı.

Yıldız'ın çocuklarını evinin önündeki parka götürdüğü, cinayetin de onların gözleri önünde yaşandığı öğrenildi. Ayrıca, polisin yaptığı çalışmada, Güneş'in otomobilinin bagajında, cinayette kullandığı tabancanın yanı sıra 3 tabancanın bulunduğu öğrenildi. (İzmir/EVRENSEL)

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