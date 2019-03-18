BORKAD, Fatma Yıldız'ın öldürüldüğü parkta eylem yapacak

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan Mehmet Güneş, baldızı 4 çocuk annesi Fatma Yıldız’ı çocuk parkında tabanca ile öldürdükten sonra intihar etti. Bornova Kadın Dayanışma Derneği, bugün saat 18.00'de cinayetin yaşandığı parkta eylem yapacak.

Fatma Yıldız, dün İnönü Mahallesi’nde çocuk parkında otururken yanına gelen kız kardeşinin eşi Mehmet Güneş, Yıldız’a çocuklarının gözü önünde peş peşe ateş etti. Yıldız ağır yaralanırken Güneş aynı silahla intihar etti. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Yıldız yaşamını yitirdi. Güneş'in de yoğun bakımda öldüğü aktarıldı.

BORKAD: KADIN CİNAYETLERİNE KARŞI SES ÇIKARIYORUZ

Yaşananlar üzerine açıklama yapan Bornova Kadın Dayanışma Derneği (BORKAD), olayın yaşandığı parkta eylem yapacaklarını duyurdu. Bugün saat 17.00'de dernek binasında buluşulacağını 18.00'de de parkta basın açıklaması yapılacağını duyuran BORKAD’ın çağrısı şöyle:

"Bugün kadın cinayetlerinden bahsettik, ayrımcılıktan, eşitsizliklerden. Tüm bunlara karşı bir arada durmanın, birlikte mücadelenin öneminden, daha biz cümlemizi bile bitirmeden İnönü Mahallesi’nde parkın orta yerinde bir kadını vurdular... Çocukların gözü önünde... Üzgünüz ve öfkeliyiz... Kadına yönelik şiddeti körükleyen açıklamalar, eşitsizliği derinleştiren yasa ve uygulamalar, katillere iyi hal indirimleri uygulayan yargı, her olayda kadını suçlayan medya... Sonuç her gün yeni bir şiddet... Bu böyle gitmez. Artık sesimizi daha gür çıkarmalıyız. Dernek olarak olayın takipçisi olacağız...Tüm kadınlara çağrımızdır. Kadın cinayerlerine ve şiddete karşı sesimize ses ver. Saat 17.00’de dernek binasında buluşup 18.00’de olayın yaşandığı parkta basın açıklaması yapacağız. Kadın cinayetlerine karşı ses çıkarıyoruz..." (İzmir/EVRENSEL)

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