EMEP Genel Başkan Yardımcısı Tüzel Dersim’de: Birliğimizi sağlamalıyız

Ergin TEKİN

Dersim

EMEP, HDP, ESP ve Partizan’ın yerel seçimler için oluşturduğu Dersim Devrimci Güç Birliği adayları köy hizmetleri işçileriyle sabahın erken saatinde yan yana geldi. EMEP Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel ve HDP Milletvekili Kemal Bülbül’ünde katıldığı buluşmada tek adam rejimine ve kayyımlara karşı gücümüzü birleştirmek gerektiği vurgusu yapıldı.

İlk olarak konuşan EMEP Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel, işsizlik, yoksulluk ve işten atmalarla tehdit eden bir rejimle karşı karşıya olduklarını belirterek, emeğin kardeşliğin, bir arada yaşamın ülkesini kurmak üzere yeniden yola koyulacak bir sürecin inşa edilmesi gerektiğini ifade etti. Bu açıdan Dersim’in önemli bir yer olduğunu belirten Tüzel, “Çünkü halk güçlerinin yönettiği bir belediye olan Dersim belediyesine, diğer belediyelere olduğu gibi müdahale edildi ve kayyım atandı. Dersim’de de bu kayyım, merkezi hükümetin yaptığı gibi, Kürt halkının, ülkemiz halklarının aradığı barış sürecinin izlerini unutturacak hamleler yaptı. Belediyeyi borçlandırdı, geçici istihdam uygulamalarıyla Dersim’in birikimini tarihini dokusunu unutturacak şeyler yaptı” dedi.

"SADECE OY KULLANMAK YETMEYECEK"

“Emek Partisi olarak halkın çıkarlarını savunan bir parti olarak Cumhur İttifakı’na oy yok dedik” diyen Tüzel, “Ama sandıklarda oy kullanmak yetmeyecek. İşimiz, ekmeğimiz, barış ve kardeşliğimiz için, birleşerek mücadele etmek, işçi emekçi birlikteliğini sağlayıp iktidara taşımamız gerek. Ekmeği tehdit edilen, sendikal örgütlenmesi engellenen, düşük ücretle çalıştırılan ama değerleri üreten işçiler bunları düşünerek hareket etmeli. Bu seçimler iktidardan kurtulmak için bir adım atmamızı sağlayacağı için anlamı olan bir seçim ve o nedenle birliğimizi sağlamamız gerekiyor.”

“GÜÇBİRLİĞİ ÖNEMLİ”

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, Dersim seçimin sadece ülkede değil yurt dışından da ilgiyle takip edildiğini, kayyım tarafından el konulan belediyenin yerel seçimde tekrar alınacağını belirterek, Dersim’de oluşturulan güç birliğinin önemli olduğunu ve tek adam rejimine karşı verilecek bir cevap olacağını dile getirdi.

"KAYYIMA CEVAP VERİLMELİ”

Güç birliğinin merkez belediyesi Eş Başkan adaylarından Nurşat Yeşil ise kayyımın halkın iradesini gasbettiğini söyleyerek, daha önceki Eş Başkanlardan Mehmet Ali Bul’un köy hizmetlerinde işçi olduğunu ama kayyımla birlikte hukuksuz bir şekilde cezaevine gönderildiğini ifade etti. İşçilerin bu seçimde bu faşizan uygulamalara ve tek adam rejimine karşı güç birliğini desteklemesini talep etti.

Diğer Eş Başkan Adayı Hıdır Demir de, işsizliğe, yoksulluğa, karşı aşımızı ve işimizi korumak ve kayyımın gasbettiği halk iradesini tekrar kazanmak için seçimde yüksek bir oy alarak tek adam rejimine ve onun iz düşümü olan kayyıma karşı net bir cevap vermek gerektiğini dile getirdi.