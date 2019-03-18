18 Mart 2019 12:22

Eylem Sarıoğlu: Yönetimde işçilerin denetimi esas alınacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Eylem Sarıoğlu işçilerle buluştu. Sarıoğlu: Yönetimde işçilerin söz hakkı ve denetimi esas olacak

Eylem Sarıoğlu: Yönetimde işçilerin denetimi esas alınacak

Fotoğraf: Evrensel

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    Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Eylem Sarıoğlu Aslandoğan, işçilerle bir araya geldi. Toplantıya farklı işkollarından 30 işçi katıldı. Ekonomik krizin yükünün giderek arttığına değinen işçiler, belediye imkanlarının yandaşlara değil, emekçilere ayrılmasını istedi. Aslandoğan ise, “Belediyeler işçilere hizmet edecek, yönetimde işçilerin söz hakkı ve denetimi esas alınacak” dedi.

    “EMEKÇİLERİN ADAYIYIZ”

    Toplantıda ilk sözü Aslandoğan aldı. Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Adayı Eylem Sarıoğlu Aslandoğan, “Kurulan ittifaklar kendi aralarında tartışmalar yürütüyorlar. Ama tabanda işçiler, emekçiler, kadınlar, gençler ne istiyor, ihtiyaçları neler düşünmüyorlar. Yola çıkma sebebimiz de budur. Birçok işçi arkadaşımızla sendikalaşma mücadelesinde bir arada olduk, işçi sağlığı panellerinde bir araya geldik, mahallelerde sorunlarımıza ilişkin hak arama mücadelelerinde yan yana olduk. Emekçilerin adayı olarak ortaya çıktık” dedi.

    Çalışmalarından bahseden Aslandoğan, “Bizim anlayışımız halkçı bir anlayış. Mahallelerde kurulacak halk meclisleri ile başlayacağız. Her mahallenin sorununu oradaki meclisler değerlendirecek. Kararlar alacak, hep birlikte uygulayacağız. Bugüne kadar hangi görüştesin diye ayrışmadıysak belediyeleri de ayrım yapmadan işçilere ve emekçilere hizmet etmesi için adımlar atacağız. Vergileri işçiler veriyor ama hizmetler patronlara gidiyor. Bu gidişe dur diyeceğiz” diye konuştu.

    “GÜCÜMÜZÜ BİRLİKTE MÜCADELE ETTİKLERİMİZDEN ALIYORUZ”

    Gücünü işçilerle, kadınlarla, gençlerle yürüttüğü mücadeleden aldığını söyleyen Aslandoğan, “Onların arkasında devletin imkanları, belediyelerin imkanları var. Trilyonlarca seçim bütçeleri var. Ama bizim emekçilerin gücüne, birliğine inancımız var. Bizler diyoruz ki; yönetimde işçiler söz sahibi olacak, gelir giderler şeffaf ve emekçilerin hizmetine sunulacak, denetleme ve görevden alma hakkı halkta olacak” ifadelerini kullandı.

    “Bize oy vermek yeterli değil, birlikte mücadele etmek önemli” diyen Aslandoğan, “31 Mart seçimleri sonrası da birlikteliğimiz devam edecek. Ne kadar oy alacak olursak olalım, seçim sonrası da alternatif bir meclis ile alınacak olan kötü kararlara itiraz edeceğiz, taleplerimizi dayatacağız” dedi.

    Aslandoğan sözü işçilere bıraktı. Belediyelerin hizmetlerinin emekçilere yönelik olmadığını söyleyen işçiler, belediyelerden beklentilerini sıraladı. Yerel seçim tartışmalarının, genel seçim havasında geçtiğini söyleyen işçiler, şehir hastanesinin uzaklığından, ulaşım ücretinin pahalılığına, okul eksikliğinden, sosyal alanların eksikliğine, iş olanaklarının açılmasından, hava kirliliğine kadar taleplerini ve önerilerini söyledi.

    ULAŞIM SORUNU HERKESİN GÜNDEMİNDE

    İşçilerin her meseleye dair söz söylediği toplantı da ulaşım konusuna dair tartışma yürütüldü. Bir metal işçisi, “Kayseri’de ulaşım güzelmiş gibi gösterilmeye çalışılıyor. Tramvay trafiği mahvetti. Şehir hastanesini şehrin dışına yaptılar, şehrin bir ucundan bir ucuna nasıl gideceğimizi bilmiyoruz” dedi. Büyük bir tekstil fabrikasında çalışan bir tekstil işçisi de, “Ulaşım ücreti kağıt bilet 3 lira. Kart dolumu 2,5 lira. Bu rakamlar biz işçiler için çok pahalı. Aktarma sürelerinin uzatılması gerekiyor. Ayrıca düşük ücretli bir ulaşım ya da ücretsiz bir ulaşım olmalı” diye konuştu.

    8 yıldır belediyeye başvuru yapmasına rağmen ulaşımda yaşadığı sorunun çözülmediğini söyleyen başka bir işçi ise, “Mahallemizde otobüs sayısı eksik. Çocuğum otobüs eksikliğinden sürekli okula geç gidiyor ve eğitiminden mahrum kalıyor. 8 yıl bir sorun çözülemiyorsa böyle belediyecilik olmaz” ifadelerini kullandı.

    Fotoğraf: Evrensel

    “DERDİMİZ YOL KÖPRÜ DEĞİL, İŞ İSTİYORUZ”

    “Belediyeler işçilere hizmet etmeli” diyen bir işçi, “Erciyes Dağı’nın kullanımı çoğunlukla zenginlere yönelik. Daha Erciyes’i göremedik. Kayak yapmak mali olarak neredeyse imkansız” dedi. Başka bir işçi, “Sosyal yaşamımız zaten yok. Ailecek dışarı çıkamıyoruz. Her şey ateş pahası. Ailecek gidebileceğimiz yerler olmalı” diye konuştu.

    Her konuşmanın sonunun ekonomik krize ve iktidarın politikalarına bağlandığı toplantıda “AKP’ye oy verene cennetin kapıları açıktır”, “Belediyenin ekmeğini yiyen bize oy vermezse yarın başına ne geleceğini bilir” söylemleri eleştirildi. “Kriz yok diyenler halimizi görmüyor mu?” diye konuşan AKP’ye yıllarca oy vermiş bir işçi, “Kriz bize var. Dışarı bile çıkamıyoruz. Yol yaptık, köprü yaptık diye övünüyorlar. Yok yere bizden vergiler alınıyor. İşsizlik almış başını gidiyor. Derdimiz yol ve köprü yapmak değil. İş istiyoruz” ifadelerini kullandı. 

    "BÜTÇE YANDAŞLARA AKTARILIYOR"

    “Sosyal yardımları bir lütufmuş gibi gösteriyorlar” diye tepki gösteren bir işçi şöyle devam etti: “Sosyal yardımlar bile adil bir şekilde yapılmıyor. Bizce sosyal yardım yapılmayacak şekilde bir kalkınma planlanmalı. Geçinmek çok zorlaştı. Belediyelerin bütçeleri gereksiz yerlere kullanılıyor. Sürekli kaldırımlar değiştiriliyor. Bütçe yandaşlara aktarılıyor” 

    Belediyelerin tepeden karar almasına işçilerin hepsinin tepkisi var. Bir işçi şöyle konuşuyor: “Belediye dediğin bir yere bir hizmet götürecekse o hizmeti orada yaşayana sormaz mı? Sormuyor. Kafasına ne eserse onu yapıyor. Özellikle zengin bölgelere hizmetler gidiyor. Kar yağınca önce zengin mahallelerinin yolları açılır sonra diğer yoksul mahallelerin…”

    İşçilerin hepsi konuşmadan edemiyor, her meseleye, her söylenene bir şeyler söyleme ihtiyacı duyuyorlar. Fabrikalardaki işçi sağlığının olmayışına, servislerin sıkıntısına kadar. Bir metal fabrikasında çalışan kadın işçi sözü alıyor, “İşten eve, evden işe gidiyoruz. Çocuklara vakit ayıramıyoruz. Çarşıya çıkmak bile lüks oldu. Keşke mahallerde yapacağımız bir şeyler olsa, ancak ona zamanımız kalıyor” diye konuşuyor.

    AKP’ye yıllarca oy toplamış başka bir metal işçisi, “Bu kez hiç kimseye oy vermeyecektim. Söz vermiştim kendime. Yıllarca AKP’ye çalıştıkta ne oldu? Elde var sıfır. Ama sendikalaşma mücadelesinde tanıştığım, haklarımız için koşturan Eylem Hanımın aday olduğunu duyunca çok sevindim. Sözümü çiğneyeceğim dedim kendi kendime, buna değer” dedi.

    EYT MİTİNGİ ÖRNEK ALINIYOR

    İşçiler vergi verip hizmet alamadığına değindi. Cumhurbaşkanının miting yapmasına tepki gösteren işçiler oldu. EYT mağduru bir işçi, “Sorunlarımızı çözmek için uğraşları bile kalmamış. Biz onlar için sadece köleyiz. İstanbul mitingi bizlere örnek olmalı” ifadelerini kullandı.

    İŞÇİLERİN ÖNERİLERİ VE TALEPLERİ

    İşçiler Bağımsız Aday Eylem Sarıoğlu Aslandoğan’a oy topladıklarını söyledi. İşçilerin önerileri ve istekleri şunlar oldu:

    • İşçilerin haklarının korunduğu “işçi hakları koruma merkezi” kurulmalı
    • İşçi aileleri için sosyal tesisler açılmalı ve sinema-tiyatro gösterimleri yapılmalı
    • Ulaşım ücreti düşük belirlenmeli, imkanı varsa ücretsiz olmalı
    • Tarım ve hayvancılık alanında hizmetler sunulmalı, kooperatifler açılmalı
    • Yandaşa hizmet değil, halkın istekleri doğrultusunda emekçilere hizmet edilmeli
    • Sosyal yardım verilecekler adil belirlenmeli, süreç içerisinde sosyal yardıma ihtiyaç olmayacak planlar yapılmalı
    • İşçiler söz hakkına sahip olmalı, denetim düzenli olarak yapılmalı, belediye işçilerinin hakları korunmalı, istediği sendikayı seçme hakkı olmalı (Kayseri/EVRENSEL)

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