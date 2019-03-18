İzmir’de dönüşüm mağduru mahallelerden adaylara: Bizimle misiniz?

Metehan UD

İzmir

Yerel seçim öncesi, İzmir Mahalleler Birliği adaylara “Bizimle Misiniz?” diye sordu.

Karabağlar, Narlıdere ve Kemalpaşa'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ya da belediyeler eliyle yürütülmek istenen kentsel dönüşüm projelerine karşı kurulan derneklerin oluşturduğu İzmir Mahalleler Birliği yaptıkları toplantı ile 31 Mart'taki yerel seçimlerde kentin yönetimine aday olanlardan yanlarında olmalarını istedi.

Karabağlar Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda vatandaşların talepleri okundu ve ardından adaylardan hazırlanan taahhütnameyi imzalamaları talep edildi. Konuşma yapan Uzundere Harmanyeri Kentsel Koruma Derneği Başkanı Süleyman Gür, kentsel dönüşüm ve yerinde dönüşüm adı altında ifade edilen süreçlerin mahallelerinin aleyhine işletildiğini belirterek "Riskli alan ve rezerv yapı alanı kararlarının bilimsel ve demokratik esaslara dayanmadan bizleri mağdur eden dönüşüm kararlarına ve her ölçekte planlama çalışmasının yerleşimlerimizi ve bizleri yok sayarak yapılmasına karşı mücadele veriyoruz" dedi.

“TAPU SORUNU ÇÖZÜLMELİ, PLANLAR KATILIMCI OLMALI”

Gür ardından İzmir Mahalleler Birliği'nin taleplerini okudu. Yasalardan doğan hakların kullanılarak tapu devirlerinin yapılmasını ve mülkiyet sorununun çözülmesini isteyen Gür "Devamında katılımcılık ilkesi gözetilip, plandan etkilenenlerin etkin katılımı sağlanarak, kamu, kurum ve kuruluşlarının, üniversitelerin, odaların görüş ve önerileri de dikkate alınarak, planların, İlçelerin tamamını kapsayacak biçimde mahalleliler ile birlikte yapılmalıdır. Riskli alan kararı gerekçe gösterilerek, kamusal hizmet getirilmeyen mahallelerimizin, kamusal hizmetlerden faydalanmasının önündeki tüm engellerin, hiçbir dayatma ve sözleşme getirilmeden kaldırılmalıdır" dedi. Gür, taleplerinin belediye stratejik planlarına dâhil edilmesini istedi.

KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANI KATILMADI

Toplantıya bütün İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayları, ilçe belediye başkan adayları ve siyasi parti temsilcileri davet edilirken CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i temsilen bir kişi, CHP Narlıdere Belediye Başkan Adayı Ali Engin ve Vatan Partisi Karabağlar adayı toplantıya katılım gösterdi. Yeniden aday gösterilen CHP'li Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ise katılmadı. Kısa bir konuşma yapan parti temsilcileri metni imzaladı.

İMZALARIN TAKİPÇİSİ OLACAKLAR

Toplantının sonunda seçimlerin ardından taleplerinin hayata geçirilmesi için takipçi olunacağı da vurgulandı. Kentsel dönüşüm kapsamında olan 3 ilçedeki 20'nin üzerinde mahallede yaşayan yüz binin üzerinde vatandaş kentsel dönüşüm politikalarından kaynaklı gelecek belirsizliği yaşıyor ve seçilecek yeni yönetimlerden politikaları ile yanlarında olmasını istiyor.