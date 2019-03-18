Selma Gürkan: Siyasetin öznesi işçi sınıfı, emekçiler ve halktır

Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan, Denizli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Mehmet Kırgız ile birlikte Denizli Merkezefendi İlçesi Sevindik Mahallesindeki kahvede yurttaşlarla sohbet ederek yerel seçimleri ve halk demokrasisini konuştu.

Kahvede neden aday olduğunu ve halk demokrasisini anlatan aday Mehmet Kırgız, “Ben başkan olursam halk meclisinin memuru olacağım. En yetkili organ Halk Meclisi olacak” dedi. Halk Meclisleri mekanizmasının ne olduğunu anlatan Kırgız, “Örneğin Seyir Tepesi diye bir proje yaptılar. O proje başından beri hatalı ve yanlış. Tematik Kent Ormanı da diyerek adını değiştirdiler. Zaten 200 metre yanında kent ormanı var. Öte yandan tepenin hemen altında bulunan Pamukkale Üniversitesi’nin fikri alınmadı. Artı resmi kurum olan belediyenin ‘taşeronun taşeronu’ sistemi ile kaçak çalıştırdığı 4 Afgan işçi iş cinayetine kurban gitti” derken mahalleli bir yurttaş araya girerek, “Zaten insan hayatının değeri yok onların gözünde. Afgan, Türk fark etmiyor her yerde aynı” dedi.

"İKTİDAR VE MUHALEFETİN DEMOKRASİ ALGISI SANDIKTAN İBARET"

Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan ise Türkiye’de halkın 4 yılda bir sandığa gitmesi yönündeki politik yaklaşımı eleştirerek “Biz diyoruz ki siyasetin öznesi işçi sınıfıdır, emekçilerdir, halktır. Asıl siyaseti onların yapması gerekir. Zaten Halk Meclisleri’ni tartışırken halkın devlet yönetimine katılmasını tartışırken bu düşünce ile bunu tartışmaya açtık. İktidar da muhalefet de işçi ve emekçileri oy deposu olarak görür ve demokrasi de sandığa gidip oy kullanmaktan ibarettir” diye konuştu. Gürkan şöyle devam etti: “Oysa bir ülkenin nasıl yönetileceğine, kaynakların nasıl kullanılacağına, bir şehrin nasıl yönetileceğine karar vermesi gereken o ülkenin yurttaşları o şehrin vatandaşlarıdır. Dolayısıyla böylesi bir siyaset düzenini halk demokrasisi üzerinden tartışmak istiyoruz.”

Bağımsız Aday Kırgız’ın seçilip seçilmeyeceğinden bağımsız olarak bu programa verilen her oyun işçilerin, emekçilerin kendisine verdiği oy olduğunu, kendi sınıfsal çıkarlarına vereceği oy olduğunu belirten Gürkan, “Bu rantçı düzene bir itirazdır, tek adam düzenine bir itirazdır, siyasal özgürlüklerin baskılanmasına bir itirazdır, muhalefetin düşmanlaştırılmasına bir itirazdır” dedi.

“FİİLİ OLARAK MÜMKÜN!”

Toplantıya katılan emekçinin böyle bir sistemin kurulması için anayasa değişikliği gerekip gerekmediğini sorması üzerine Gürkan, “Halk Meclisleri’ni oluşturmak fiili olarak mümkün. Halk Meclisleri Belediye Başkanı’nı değiştirmek istiyorsa bu sistemde istenmeyen Belediye Başkanı Halk Meclisi kararı ile istifa edecektir” diye yanıtladı.

MUHTAR ADAYI MENTEŞ: SORUNLARI BİRLİKTE ÇÖZMEK İÇİN ADAYIM

Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan, Denizli’de yerel seçimler için ziyaretler yapan Servergazi Mahallesi muhtar adayı Aysel Menteş’in evinde mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Fotoğraf: Evrensel

Mahallede kadın aday olarak çıkmasının ilgi ile karşılandığını anlatan Muhtar Adayı Menteş, “Birlikte yönetmeye, mahallemizin sorunlarını birlikte çözmek için aday olmak istediğimizi anlatınca olumlu tepkiler aldık” dedi. Menteş azaları ile birlikte çalışma yapan başka aday olmadığını ve 4 aydır sürdürdükleri çalışmalarında mahallenin ihtiyaçlarını bir ay boyunca kapı kapı dolaşıp ev toplantıları yaparak, pazar yerine giderek belirlediklerini ifade etti.

Toplantıda konuşan Selma Gürkan yerel seçimlerde mahallelerden başlayarak yerel demokrasiyi örgütlemek istediklerini belirterek böylesi bir çalışmanın önemli olduğunu dile getirdi. (Denizli EVRENSEL)

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