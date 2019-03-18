Hafriyat kamyonları tehlike saçıyor: 4 ayda 67 kaza

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, 2018 yılında, hafriyat kamyonlarının toplam kaç kaza yaptığını ve bu kazalarda kaç kişinin hayatını kaybettiğini Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla sordu.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik tarafından verilen cevaba göre, 1 Eylül 2018 – 31 Aralık 2018 tarihleri arasında polis sorumluluk bölgesinde hafriyat kamyonları 67 ölümlü veya yaralanmalı trafik kazasına karıştı. Kazalar neticesinde 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 104 kişi ise yaralandı. Çelik tarafından verilen bilgiye göre kaza tutanaklarında “hafriyat kamyonu” ayrımı 1 Eylül 2018 tarihinden önce yapılmıyordu.

HER İKİ GÜNDE BİR ÖLÜMLÜ VEYA YARALANMALI KAZA

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, hafriyat kamyonlarının yarattığı tehlikenin her geçen gün arttığını dile getirdi. Emir, özellikle İstanbul ve Ankara gibi inşaat yoğunluğunun fazla olduğu kentlerde sokak aralarında bile bu tür kazaların yaşandığına dikkat çekerek “Kamyonların trafikte seyir saatleri, sürücülerin ne koşullarda çalışmaya zorlandığı gibi konular yeterince denetlenmiyor. Durum böyle olunca hafriyat kamyonları ve iş makinalarının sebep olduğu kazalar kaçınılmaz oluyor” dedi. Yalnızca 4 ay içerisinde her iki günde bir ölümlü veya yaralanmalı trafik kazasının yaşanmasının ciddi önlem gerektirdiğini belirten Emir, ağır tonajlı araçların trafiğe çıkış saatlerinin de titizlikle takip edilmesi gerektiğini ifade etti. (Ankara/EVRENSEL)

Bir yılda 253 kişi, hafriyat kamyonu nedeniyle can verdi