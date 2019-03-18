Zimbabve-Mozambik'i vuran Idai hortumunda ölü sayısı 200'ü aştı

Zimbabve-Mozambik-Malavi sınırlarındaki bölgede etkili olan kuvvetli yağış ve tropikal hortum nedeniyle ölenlerin sayısı 200'ü geçti.

Kızıl Haç'a göre Mozambik ve Malavi'de en az 126 kişi hayatını kaybetti. Zimbabve Enformasyon Bakanlığı, ülkede sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 89 olduğunu duyurdu.

Kızıl Haç, Mozambik'teki liman kenti Beira'nın yüzde 90'ının tahrip olduğunu açıkladı.

Zimbabve'de Chimanimani meclis üyesi Joshua Sacco bölgedeki yüzlerce evin çöktüğünü, yollar ve köprülerin zarar gördüğünü ifade etti.

Sacco, kuvvetli yağış ve hortumdan milyonlarca kişinin etkilendiğini, arama-kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğünü aktardı.

Zimbabve Meteoroloji Departmanından yapılan açıklamada, kuvvetli yağışın salı gününe kadar devam edeceği ifade edilmişti.

Idai adı verilen hortumun, bugüne kadar bölgeyi vuran en kötü doğal afet olduğu belirtiliyor.

Hortum ilk olarak perşembe akşamı Mozambik'i vurduktan sonra Zimbabve'yi etkiledi. (DIŞ HABERLER)