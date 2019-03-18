Zimbabve-Mozambik'i vuran Idai hortumunda ölü sayısı 120'yi aştı

Zimbabve ile Mozambik sınırındaki bölgede etkili olan kuvvetli yağış ve tropikal hortum nedeniyle ölenlerin sayısı 120'yi geçti.

Zimbabve'de Chimanimani meclis üyesi Joshua Sacco, yaptığı açıklamada, bölgede etkili olan yağış ve tropikal hortum nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 31'den 65'e yükseldiğini belirtti.

Bölgedeki yüzlerce evin çöktüğünü, yollar ve köprülerin zarar gördüğünü ifade eden Sacco, 150-200 arasında kişinin kaybolduğunu bildirdi.

Sacco, kuvvetli yağış ve hortumdan milyonlarca kişinin etkilendiğini, arama-kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğünü aktardı.

Zimbabve Meteoroloji Departmanından yapılan açıklamada, kuvvetli yağışın salı gününe kadar devam edeceği ifade edilmişti.

Mozambik'teki yetkililer ise ölü sayısının 62'yi bulduğunu duyurdu.

Idai adı verilen hortumun, bugüne kadar bölgeyi vuran en kötü doğal afet olduğu belirtiliyor.

Hortum ilk olarak perşembe akşamı Mozambik'i vurduktan sonra Zimbabve'yi etkiledi. (DIŞ HABERLER)