Hadımköy'deki kimyasal fabrikasında yangın tüm gün sürdü

İstanbul Hadımköy'de bir kimyasal fabrikasında yangın çıktı.

Arnavutköy Hadımköy'de yapı kimyasalları üreten 3 katlı bir fabrikada saat 09.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangında 1 kişi hafif yaralandı.

Fabrikadaki yangına müdahale için farklı ilçelerden itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yanan fabrikada zaman zaman patlamalar meydana geldiği belirtiliyor. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Yangın sonucu 1 kişi hafif yaralanmıştır. An itibarıyla 10 bin metrekarelik fabrikanın yaklaşık 7 bin metrekaresindeki yangın itfaiye ekiplerimiz tarafından kontrol altına alınmış ve söndürülmüştür. Fabrikanın 3 bin metrekaresinde devam eden yangın kontrol altına alınmış olup, söndürme çalışmaları devam etmektedir" denildi. (HABER MERKEZİ)