Hadımköy'deki kimya fabrikasında yangın tüm gün sürdü

İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Hadımköy'deki bir kimya fabrikasında dün çıkan yangın tamamen söndürüldü.

Yeşilpınar Mahallesi Şimşir Sokağı'nda 3 katlı yaklaşık 10 bin metrekarelik alan üzerine kurulu kimya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle dün çıkan yangın gün boyunca devam etti.

Akkim Yapı Kimyasalları AŞ'den yangına dair yapılan açıklamada "Olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde yangın kontrol altına alınmıştır. En büyük tesellimiz, olay sırasında herhangi bir can kaybının yaşanmamış olmasıdır. Yangının çıkış sebebine yönelik yetkili ve görevli kurum ve kuruluşların gerekli araştırmaları devam etmektedir. Öte yandan, çalışanlarımızın güvenlik ve sağlığı, şirketimizde büyük önem verdiğimiz bir konudur. Bu hususta yetkili ve görevli kuruluşların sevk ettiği ekipler ile koordine içerisinde çalışılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinden Hadımköy, Arnavutköy, Başakşehir, Avcılar, Beylikdüzü, Bakırköy, Çatalca, Mimarsinan, Bahçeşehir, Şişli, Fatih, Sultangazi, Kıraç, Kartal, Tuzla, Seyrantepe ve Kadıköy olmak üzere 85 araç ve 175 personel yangına müdahale etti.

Ekiplerin gece boyunca devam eden çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürülürken, fabrikadaki soğutma çalışmaları ise devam ediyor. (İstanbul/AA)