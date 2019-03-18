Konut satışları şubat ayında yıllık yüzde 18.2 azaldı

Türkiye genelinde toplam konut satışları şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18.2 azalarak 78 bin 450 adete gerildi. Aynı dönemde yabancılara konut satışları yüzde 92.1 artışla 3 bin 321 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde şubat ayında 78 bin 450 konut satışı gerçekleştirildi. Şubatta satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,2 geriledi.

Konut satışlarında İstanbul 14 bin 462 konutla ilk sırada (yüzde 18,4) yer aldı. İstanbul'u 7 bin 690 konut satışıyla (yüzde 9,8) Ankara, 4 bin 403 konut satışıyla (yüzde 5,6) İzmir izledi. En az satış olan iller 5 konutla Hakkari, 12 konutla Ardahan ve 22 konutla Bayburt olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 68,2 azalarak 8 bin 890'a geriledi.

YABANCILARA SATIŞ ARTTI

Yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 92.1 artışla 3 bin 321 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Şubat’ta ilk sırayı 1,440 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla Antalya, Ankara, Bursa ve Yalova izledi.

Şubat ayında Türkiye'de en çok konut satın alan yabancı ülkelerin sıralaması Irak, İran, Rusya, Afganistan ve Ürdün oldu. (EKONOMİ SERVİSİ)