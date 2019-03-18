Benzin fiyatına 13 kuruş zam yapılacak

Benzine bu gece yarısından itibaren 13 kuruş zam yapıldı. Zammın yansımasıyla birlikte İstanbul’da benzinin litre fiyatı 6.70’e kadar çıkmış olacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre benzin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren 13 kuruşluk zam yapılacak. Fiyat artışının bu gece yarısından itibaren pompaya yansıması bekleniyor.

Son zamla birlikte 2019'un başından bugüne kadar benzine 6. kez zam yapılmış olacak. (EKONOMİ SERVİSİ)