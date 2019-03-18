18 Mart 2019 08:35

Pentagon 'Suriye'de 1000 asker kalacak' iddiasını yalanladı

ABD Genelkurmay Başkanlığı, Suriye'de 1000 kadar askerin bırakılacağı yönündeki haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Pentagon 'Suriye'de 1000 asker kalacak' iddiasını yalanladı

Fotoğraf: Pixabay

    • Paylaş

    ABD Genelkurmay Başkanlığı, Suriye'de 1000 kadar askerin bırakılacağı yönündeki haberin gerçeği yansıtmadığını, Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesine yönelik planlamaların devam ettiğini açıkladı.

    ABD Genelkurmay Başkanlığı, Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin iddiasını haberden birkaç saat sonra yalanladı.

    Söz konusu yazılı açıklamada ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, “ABD ordusunun Suriye'de bin civarında asker bırakmaya hazırlandığı yönünde, önde gelen bir Amerikan gazetesinde yer alan iddia, kesinlikle doğru değildir. Şubat ayında deklare edilen planlar üzerinde hiçbir değişiklik söz konusu değildir ve ABD güçlerinin belirli bir seviyeye azaltılması yönündeki Başkanın talimatını uygulamaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

    TÜRKİYE AÇIKLAMASI

    Dunford, şu açıklamayı yaptı: “Buna ilaveten, Türkiye-Suriye sınırına ilişkin Türk tarafının güvenlik endişelerine işaret etmek üzere Türk Genelkurmay Başkanlığı ile detaylı askeri planlamaları yapmayı sürdürüyoruz. Bugüne kadarki planlamalar verimli oldu. Şu anda, önümüzdeki günlerde daha da geliştirilecek bir başlangıç konseptine sahibiz.”

    SURİYE'DE 1000 ASKER BIRAKILACAĞI İLERİ SÜRÜLMÜŞTÜ

    WSJ, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Donald Trump yönetiminin çekilme sürecinin ardından Suriye'de yaklaşık 1000 askerini bırakmaya hazırlandığını ileri sürmüştü.

    Haberde ayrıca, ABD yönetiminin Suriye'nin kuzeyinde bir ‘güvenli bölge’ oluşturulması için anlaşılamadığı ileri sürülmüştü.

    ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl Aralık ayında, ABD askerlerinin Suriye’den çekileceğini bildirmişti. (DIŞ HABERLER)

    ETİKETLER:
    Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
    ÖNCEKİ HABER

    Üsküdar-Çekmeköy metro hattında teknik arıza
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Dinci ve ırkçı teröre karşı ‘enternasyonalist’ bir mücadele ihtiyacı

     Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    Yerel yönetimler ve mülteciler - 2

     Ertan EROL
    Ertan EROL

    Latin Amerika'da yeni güvenlik rejimleri

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    6+2+2 yabancı kuralı: Bu filmi beğenmemiştik

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Üretenler
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Cumhur İttifakı yasağa rağmen okullarda seçim çalışması yürütüyor
    Cumhur İttifakı yasağa rağmen okullarda seçim çalışması yürütüyor

    Cumhur İttifakı pek çok il ve ilçede yasak olmasına rağmen okulları seçim alanına çeviriyor. Milli Eğitim Bakanlığı ise duruma sessiz kalıyor.

    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 18 Mart 2019 Pazartesi
    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 18 Mart 2019 Pazartesi

    Mithat Fabian Sözmen'le gazeteleri didik didik ediyoruz, ‘Ne var ne yok’ bakarak sabahın fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz.

    Zülküf Gezen'in 'tecridi protesto için' yaşamına son verdiği açıklandı
    Zülküf Gezen'in 'tecridi protesto için' yaşamına son verdiği açıklandı

    Cezaevinde bulunan 30 yaşındaki Zülküf Gezen'in Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması için yaşamına son verdiği açıklandı.

    Pentagon 'Suriye'de 1000 asker kalacak' iddiasını yalanladı
    Pentagon 'Suriye'de 1000 asker kalacak' iddiasını yalanladı

    ABD Genelkurmay Başkanlığı, Suriye'de 1000 kadar askerin bırakılacağı yönündeki haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

    Süleyman Soylu'dan Figen Yüksekdağ'a: Şimdi sana dört duvar verdik
    Süleyman Soylu'dan Figen Yüksekdağ'a: Şimdi sana dört duvar verdik

    Süleyman Soylu, cezaevindeki Figen Yüksekdağ'ı kastederek, "Şimdi sana 4 duvar verdik. İster o duvara daya, ister o duvara daya" ifadelerini kullandı.

    Tahir Elçi cinayetinde savcılık Adli Tıp’tan yeni rapor istedi
    Tahir Elçi cinayetinde savcılık Adli Tıp’tan yeni rapor istedi

    Tahir Elçi cinayetinde failin bir polis olduğunu belirleyen Londra Üniversitesi raporunun ardından savcılık Adli Tıp'tan yeni rapor istedi.

    Sibaş işçileri: Muhtarlığı patron destekçilerine bırakmayacağız
    Sibaş işçileri: Muhtarlığı patron destekçilerine bırakmayacağız

    Sendika hakkı için direnen Sibaş işçisi kadınlar, köylerinde bir ilki gerçekleştirdi, 8 Mart eylemi yaptı. Kadınlar şimdi muhtarlığı alma gayretinde.

    Metal işçileri: Hazırlık yapmazsak seçim sonrası tufan
    Metal işçileri: Hazırlık yapmazsak seçim sonrası tufan

    Bursa'daki metal işçileriyle 31 Mart yerel seçimlerini konuştuk.

    ‘I Subscribe’ abone kampanyası Evrensel ve BirGün ile devam ediyor
    EVRENSEL İÇİN ULUSLARARASI DAYANIŞMA KAMPANYASI BAŞLADI

    GÜNCELLENDİ
    Sovyet Kozmonot Leonov'un ilk uzay yürüyüşü 54 yaşında
    Sovyet Kozmonot Leonov'un ilk uzay yürüyüşü 54 yaşında
    Kerem Alışık: Sadri Alışık tek başına bir konservatuvardı
    Kerem Alışık: Sadri Alışık tek başına bir konservatuvardı
    Yazar Muharrem Erbey: Tahir Elçi’nin nasıl yaşadığını yazmak istedim
    Yazar Muharrem Erbey: Tahir Elçi’nin nasıl yaşadığını yazmak istedim
    Pelin Ünker tehdit altında bulunan gazeteciler listesinde
    Pelin Ünker tehdit altında bulunan gazeteciler listesinde
    Ovacık Eş Bakan Adayı Argın'la karşılaşan kadınlar cesaretleniyor
    Ovacık Eş Bakan Adayı Argın'la karşılaşan kadınlar cesaretleniyor

    Dersim Ovacık'ta Devrimci Güç Birliği’nin Belediye Eş Başkan Adayı Serpil Argın, ev ziyaretlerinde yüzlerce kadınla bir araya geliyor.

    1871 Parisi’nden 2019 Türkiyesi’ne
    1871 Parisi’nden 2019 Türkiyesi’ne

    Mustafa Yalçıner yazdı: Bir başka 18 Mart daha var. 1871’de işçiler Paris’te iktidarı ellerine alıp komün olarak kendilerini yönetmeye giriştiler.

    Yeni Zelanda, nefret söyleminin hasılası
    Yeni Zelanda, nefret söyleminin hasılası

    Geçtiğimiz hafta, Yeni Zelanda’da ki terör saldırısı Arap basınının da en önemli gündemiydi.

    Kayseri’de bağımsız aday için yapılan bir ev ziyaretinden anekdotlar
    Kayseri’de bağımsız aday için yapılan bir ev ziyaretinden anekdotlar

    Kayseri Bağımsız Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Eylem Sarıoğlu’nun için bir tekstil işçisinin evine yapılan ziyaretten izlenimler...

    GÜNCELLENDİ
    On binlerce EYT'li Maltepe mitinginde: EYT burada, devlet nerede!
    On binlerce EYT'li Maltepe mitinginde: EYT burada, devlet nerede!

    Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), taleplerinin yerine getirilmesi ve Meclisten yasa çıkarılması için düzenledikleri Maltepe mitinginde buluştu.

    GÜNCELLENDİ
    Lösemi hastası Nazlı Çiçek Gezginer yaşamını yitirdi
    Lösemi hastası Nazlı Çiçek Gezginer yaşamını yitirdi

    3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı'ya donör olduktan 39 gün sonra lösemi teşhisi konulan Nazlı Çiçek Gezginer yaşamını yitirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Marmaray'da arıza nedeniyle seferler gecikmeli yapıldı
    Marmaray'da arıza nedeniyle seferler gecikmeli yapıldı

    Marmaray'da teknik arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle seferler gecikmeli yapıldı.

    Hürriyet aynı ‘andıç’ kafasıyla devam ediyor
    Hürriyet aynı ‘andıç’ kafasıyla devam ediyor

    Fatih Polat, Hürriyet’in 21 yıl önceki ‘Andıç’lı manşetiyle, Sezai Temelli çarpıtması 'haberi' arasındaki benzerliği yazdı.

    Erdoğan, İzmir'de konuştu: Hanım kardeşlerim istediği gibi giyiniyor
    Erdoğan, İzmir'de konuştu: Hanım kardeşlerim istediği gibi giyiniyor

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir mitinginde yaptığı konuşmada "17 yıldır iktidardayız, hanım kardeşlerime bakıyorum herkes istediği gibi giyiniyor" dedi.

    Yargılamanın meşruiyeti ve ÇHD avukat yargılaması
    Yargılamanın meşruiyeti ve ÇHD avukat yargılaması

    Avukat Yıldız İmrek, Çağdaş Hukukçular Derneği ve Halkın Hukuk Bürosu üyesi avukatların yarın görülecek davası öncesinde yazdı.

    HDP’li vekiller: Vicdanı olanlar açlık grevlerine dair ses çıkarmalı
    HDP’li vekiller: Vicdanı olanlar açlık grevlerine dair ses çıkarmalı

    Leyla Güven’in eylemine dikkat çekmek için açlık grevinde olan HDP Milletvekilleri Dersim Dağ ve Tayip Temel ile konuştuk.

    İYİ Parti'den Süleyman Soylu'ya: Konuşmaktan fazlasına yüreği yetmez
    İYİ Parti'den Süleyman Soylu'ya: Konuşmaktan fazlasına yüreği yetmez

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Meral Akşener hakkında sarf ettiği sözlere İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Temizer yanıt verdi.

    Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube yönetimi genel kurulunu tamamladı
    Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube yönetimi genel kurulunu tamamladı

    Genel-İş İzmir 2 No’lu Şubenin yönetim kurulunda Mevcut Şube Başkanı Arif Yıldız, Ercan Gül, Eren Bilgen, Kadri Kavut ve Zeynep Irgat yer aldı.

    Yeni Zelanda katliamının ardından ırkçılığa karşı omuz omuza
    Yeni Zelanda katliamının ardından ırkçılığa karşı omuz omuza

    Yeni Zelanda’daki iki camiye düzenlenen terör saldırılarını protesto etmek için birçok kentte eylemler düzenlendi.

    GÜNCELLENDİ
    HDP il binasındaki açlık grevi eylemcilerinden 5’i tutuklandı
    HDP il binasındaki açlık grevi eylemcilerinden 5’i tutuklandı

    HDP Diyarbakır il binasına kapısı kırılarak düzenlenen baskında gözaltına alınan 7 açlık grevi eylemcisinden 5'i tutuklandı.

    14 Mart Büyük Hekim Yürüyüşü: 100 yıllık başlangıç, mücadeleye devam
    14 Mart Büyük Hekim Yürüyüşü: 100 yıllık başlangıç, mücadeleye devam

    Haydarpaşa Numune Hastanesi önünde toplanan hekimler, "Ülkemize, mesleğimize, geleceğimize sahip çıkıyoruz" diyerek Kadıköy İskele Meydanına yürüdü.