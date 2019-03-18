Pentagon 'Suriye'de 1000 asker kalacak' iddiasını yalanladı

ABD Genelkurmay Başkanlığı, Suriye'de 1000 kadar askerin bırakılacağı yönündeki haberin gerçeği yansıtmadığını, Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesine yönelik planlamaların devam ettiğini açıkladı.

ABD Genelkurmay Başkanlığı, Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin iddiasını haberden birkaç saat sonra yalanladı.

Söz konusu yazılı açıklamada ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, “ABD ordusunun Suriye'de bin civarında asker bırakmaya hazırlandığı yönünde, önde gelen bir Amerikan gazetesinde yer alan iddia, kesinlikle doğru değildir. Şubat ayında deklare edilen planlar üzerinde hiçbir değişiklik söz konusu değildir ve ABD güçlerinin belirli bir seviyeye azaltılması yönündeki Başkanın talimatını uygulamaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Dunford, şu açıklamayı yaptı: “Buna ilaveten, Türkiye-Suriye sınırına ilişkin Türk tarafının güvenlik endişelerine işaret etmek üzere Türk Genelkurmay Başkanlığı ile detaylı askeri planlamaları yapmayı sürdürüyoruz. Bugüne kadarki planlamalar verimli oldu. Şu anda, önümüzdeki günlerde daha da geliştirilecek bir başlangıç konseptine sahibiz.”

SURİYE'DE 1000 ASKER BIRAKILACAĞI İLERİ SÜRÜLMÜŞTÜ

WSJ, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Donald Trump yönetiminin çekilme sürecinin ardından Suriye'de yaklaşık 1000 askerini bırakmaya hazırlandığını ileri sürmüştü.

Haberde ayrıca, ABD yönetiminin Suriye'nin kuzeyinde bir ‘güvenli bölge’ oluşturulması için anlaşılamadığı ileri sürülmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl Aralık ayında, ABD askerlerinin Suriye’den çekileceğini bildirmişti. (DIŞ HABERLER)