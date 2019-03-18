Üsküdar-Çekmeköy metro hattında teknik arıza

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Cumhur İttifakı yasağa rağmen okullarda seçim çalışması yürütüyor

Cumhur İttifakı pek çok il ve ilçede yasak olmasına rağmen okulları seçim alanına çeviriyor. Milli Eğitim Bakanlığı ise duruma sessiz kalıyor.