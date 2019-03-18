Süleyman Soylu'dan Figen Yüksekdağ'a: Şimdi sana dört duvar verdik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ı kastederek, "Kadın diyecek ki, 'Ben sırtımı PKK'ya, ben sırtımı PYD'ye dayadım.' Biz ne diyeceğiz Allah aşkına? Bu ülkede kardeşi, kardeşe düşürmeye çalışacaklar, biz ne diyeceğiz? Bizi tehdit edecekler, ülkemizi tehdit edecekler. Ne demişim yani. Sen sırtını PYD'ye, PKK'ya, YPG'ye dayadıysan, şimdi sana 4 duvar verdik. İster o duvara daya, ister o duvara daya" dedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde partisinin düzenlediği etkinliğe katıldı. Soylu buradaki konuşmasında yine HDP'yi hedef aldı: "Bana kızıyorlar çok sert konuşuyorsun diye, ben sert mi konuşuyorum? Kadın diyecek ki, 'Ben sırtımı PKK'ya, ben sırtımı PYD'ye dayadım.' Biz ne diyeceğiz Allah aşkına? Bu ülkede kardeşi, kardeşe düşürmeye çalışacaklar, biz ne diyeceğiz? Bizi tehdit edecekler, ülkemizi tehdit edecekler. Ne demişim yani. Sen sırtını PYD'ye, PKK'ya, YPG'ye dayadıysan, şimdi sana 4 duvar verdik. İster o duvara daya, ister o duvara daya" dedi.

HDP'NİN ALDIĞI OY ORANINI DİLİNE DOLADI

Soylu konuşmasında 7 Haziran'ın ardından HDP'nin yüzde 13 oy oranına çıkmasını da diline doladı: "Şu yakamızı hiç bırakmadılar.1960, 1971, 1980, 28 Şubat, 27 Nisan, darbe, en son o Amerikan uşağı Pensilvanya'daki şarlatanın gerçekleştirmeye çalıştığı darbe. Bitti mi? Hayır. 7 Haziran sonrası HDP oyunu yüzde 13'e çıkardı, ardından Doğu ve Güneydoğu'da orada yaşayan kardeşlerimizi, vatandaşlarımızı mağdur eder bir şekilde yaktılar, yıktılar. Camileri, okulları, kütüphaneleri yaktılar. Oradaki kardeşlerimizin oradan gitmesine vesile oldular. Yetti mi? Hayır. Irak'ın kuzeyinde bir devlet kurmaya çalıştılar. Afrin'de bir terör merkezi oluşturmaya çalıştılar, Amerika destekledi, Avrupa fişekledi, tahrik etti. Hiçbir zaman bizi burada huzurlu oturtmak istemediler" dedi. (Tekirdağ/DHA)