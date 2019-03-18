Tahir Elçi cinayetinde savcılık Adli Tıp’tan yeni rapor istedi

Diyarbakır Başsavcılığı, Tahir Elçi cinayetiyle ilgili olarak Adli Tıp Kurumu’ndan yeni görüş istedi. Daha önce Elçi’yi vuran kurşunun kim tarafından ateşlenmiş olabileceği konusunda net görüş belirtemeyen Adli Tıp’a, Diyarbakır Barosu’nun talebiyle Londra Üniversitesi Goldsmith Koleji bünyesindeki Forensic Architecture (Adli Mimarlık) tarafından hazırlanan rapor gönderildi.

Londra Üniversitesi Goldsmith Koleji bünyesindeki Forensic Architecture (Adli Mimarlık), Diyarbakır Barosu’nun talebi doğrultusunda Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin öldürülmesiyle ilgili kapsamlı bir rapor açıklamıştı. Rapora göre Elçi’nin öldürülmesi esnasında olay yerinde bulunan YDG-H mensuplarından ikisi de öldürücü atışı yapmadı ancak polis memurlarından üçünün Elçi’ye yönelik doğrudan ateş hattı vardı ve eşkali raporda verilen bir tanesi açık ve engelsiz bir ateş hattıyla silahını ateşleyen tek memurdu. Olay sonrasında ifade veren bazı polislerin beyanının aksine raporda, uzak bir mesafeden uzun namlulu bir silahın ateşlendiğine dair herhangi bir işitsel delile ulaşılamadığı da belirtildi. Adli Tıp uzmanı Prof. Dr. Ümit Biçer de rapora paralel bir görüş hazırlayarak baroya teslim etmişti. Diyarbakır Barosu, rapor ve görüşü savcılığa teslim ederek, soruşturmanın genişletilmesini istemişti.

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ADLİ TIP’TAN GÖRÜŞ İSTENDİ

T24’ten Gökçer Tahincioğlu’nun haberine göre; Diyarbakır Başsavcılığı, net biçimde bir polis memurunu işaret eden rapor doğrultusunda Adli Tıp Kurumu’na yazı göndererek, yeni bir değerlendirme yapmasını istedi.

Yazıda, yeni bir değerlendirme yapılarak, 2016 tarihli Adli Tıp raporundan farklı bir sonuca ulaşılıp ulaşılamayacağı soruldu. Buna göre Adli Tıp, gelen yeni raporu ve eldeki kanıtları yeniden değerlendirecek.

Adli Tıp, 2016 tarihli raporunda ise Elçi’yi vuran silahın saptanamadığını ve net bulgular elde edilemediğini bildirmişti. (HABER MERKEZİ)