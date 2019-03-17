Denklik sorunu Meclis gündeminde

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yurtdışında diploma alıp geçen yıl ülkemize talepte bulunan 5 bin 731 kişiye denklik verildiğini açıkladı. Bakan Selçuk, talebi reddedilen başvuru sayısının ise 579 olduğunu bildirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yurtdışında eğitim alan öğrencilerin, ülkemizde denklikle ilgili değerlendirmelerde yaşadığı sorunları, Milli Eğitim Bakanlığına yönelttiği soru önergesiyle TBMM gündemine getirdi. Denklik sorunu yaşayan öğrencilerin talepleriyle ilgili çok sayıda mektup aldığını anlatan Gürer, o mektuplardan birisini paylaştı: “Yurt dışında eğitim aldım ve şu anda boşum. Denklik işlemleri gerçekleşmiyor, umudumuzu yitiriyoruz, çaresiz kalıyoruz. Yaşımız ilerledikçe bir baskı hissediyoruz rahatsızlık duyuyoruz. 'Eğitim evrenseldir' lafları boşa çıkıyor, umutsuz bir şekilde geleceğimizi önümüzü göremeden günleri bitiriyoruz ve çok çaresiz kalıyoruz sorunlarımıza çare bulunsun istiyoruz”

579 BAŞVURUYA RET KARARI

Konuyu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a soran Gürer, önergesinde şu sorulara cevap istedi: “Denklik ile ilgili değerlendirmelerde oluşan sorunların aşılması için yeni düzenlemeler sağlanacak mıdır? Ülke dışından diploma alıp müracaat ettiği halde talebi karşılanmayan 2013-2018 yılları arası kaç öğrenci olmuştur? Denklik talebi uygun görülen aynı dönemde kaç kişi olmuştur?” Önergeye yanıt veren Bakan Selçuk, “2013 yılında 5 bin 56 denklik verilirken, 248 başvuru reddedildi. 2014’de kabul edilen denklik sayısı 5 bin 594 iken, reddedilen denklik sayısı 323 oldu. 2015 yılında 184 başvuru reddedildi, 4 bin 507 başvuru kabul edildi. 2016’da 4 bin 964 kişiye denklik verilirken, 267 başvuru kabul edilmedi. 2017 yılında 778 denklik başvurusu kabul görmezken, 5 bin 337 başvuruya denklik verildi. 2018 yılında ise 579 redde karşılık 5 bin 731 kişiye denklik kabulü yapıldı” diye konuştu. (HABER MERKEZİ)