Muhtar Adayı Hülya Zabun’la buluşan kadınlar: Eşitlik istiyoruz

İstanbul Eyüpsultan ilçesi Akşemsettin Mahallesi Muhtar Adayı Hülya Zabun, kadınlarla buluştu. Yerellerdeki 8 Mart etkinlikleri nedeniyle kadınlarla buluşup 8 Mart’ı kutlamayı geç bir zamana bıraktığını söyleyen belirten Zabun, “Seçimlere 15 gün kaldı. Bu 15 gün bile çok şeyi değiştirebilir. Sizlerin desteğini almak, hissetmek benim için çok önemli” dedi. Kadınlar da Akşemsettin Mahallesi’nde Hülya Zabun’u desteklerdiklerini, onunla birlikte olduklarını vurguladı.

Akşemsettin Mahallesi’nde muhtar adayı iki kişiden biri ve bu zamana kadar aday olmuş tek kadın olan Hülya Zabun, Akademi Kafede kadınların 8 Mart’ını kutlamak için bir etkinlik düzenledi. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte konuşan Zabun, kendisini tanıtırken kadınlara “Gelin mahallemizi birlikte yönetelim. Benim muhtar seçilmem her şeyi tek başıma yapacağım anlamına gelmez. Mahallemiz için ne yapazaksak birlikte yapacağız. Planımızı, projemizi birlikte gerçekleştireceğiz. Desteğinizi o nedenle benim için çok önemli. Kadınlar var oldukça, güçlü oldukça, bir arada oldukça değişip dönüştürebilir” dedi.

ZABUN: GELİN BİRLİKTE YÖNETELİM

Kadınların sorunlarının ortak ise çözümlerinin de ortak olduğunu dile getiren Zabun, mahalle muhtarlığına adaylığını koymasının en büyük sebebinin de bu ortaklık olduğunu dile getirdi. Kadınların sorunların çözümünde etkin olması gerektiğini düşündüğü için adaylığını koyduğunu anlatan Zabun şöyle devam etti: “Kendi sorunlarımızı birinci elden dile getirmek için ve çözüm bulunması için aday oldum. Ama bunu tek başıma değil sizlerle birlikte yapacağız. Mahallemizde bir kreş olsaydı, gençlerin gideceği bir spor alanı olsaydı, kültür alanı olsaydı güzel olurdu. Mahallede gençler arasında madde kullanımı yaygın, eğer onların gideceği başka türlü alanlar olsaydı böyle olmazdı. Biz de ilk başta bunlarla ilgili çalışmalar yapacağız.

MUHTARIN BİR ARKADAŞ, BİR ABLA, BİR KARDEŞ OLMASINI İSTİYORUM

Serbest kürsü ile taleplerini dile getiren kadınların en önemli talebi tabii ki eşitlik oluyor. “Erkeklerle eşit olmak istiyorum, ben niye onlardan korkayım” diyen bir kadın “Çalışan, ayakları üzerinde duran bir kadınım. İki de kız çocuğu yetiştirdim, ama yine de erkeklerle eşit olmak istiyorum” dedi. Bir diğeri ise “Dünyanın bu ağır yükünü bizimle birlikte eşit bir şekilde paylaşacak yoldaş, arkadaş, eş, çocuk istiyorum. Çünkü hem beynimde hem bedenimde bu yorgunluğu kaldıramıyorum. Eşin de, oğlun da, esnaf erkek de, yolda gittiğin insan da sana ‘Sen kadınsın, bağıramazsın’ diyor. Otobüste ‘Biraz ileri git’ dediğinde ‘Sen kadınsın, bana o hareketi yapamazsın’ karşılığını alıyorsun. Ben kadın olarak saygı istiyorum.” dedi. Bir diğer kadın ise Hülya Zabun muhtar seçilirse, kendisine bir arkadaş, bir abla, bir kardeş olmasını istedi.

Bir kadın da sokaklarla ilgili düzenlemeler isterken, Akşemsittin Mahallesi’ndeki gecekondulara ışıklandırma, hizmet götürülmesini talep etti. Maddi imkanı olmayan kişilere yardım edilmesi gerektiğini vurgusunu yapan bir kadının ardında başka bir kadın, Zabun muhtar olursa anne-baba eğitimi vermesi isteğinde bulundu. Etkinlik bağlama öğretmeni Ayfer Aslan ve kadınların söylediği türkülerle son buldu. (EKMEK VE GÜL)