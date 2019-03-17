17 Mart 2019 18:17Son Güncellenme Tarihi: 17 Mart 2019 18:37
Marmaray'da arıza nedeniyle seferler gecikmeli yapıldı
Marmaray'da teknik arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle seferler gecikmeli yapıldı.
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Fotoğraf: Orhan Sencer/DHA
Marmaray'da saat 17.30 sıralarında teknik arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle seferler gecikmeli yapıldı, duraklarda yoğunluk oluştu.
Arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü. (DHA)
ETİKETLER: Marmaray
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