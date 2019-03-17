EMEP MYK Üyesi Levent Tüzel, seçim çalışmaları için Dersim'de

Emek Partisi (EMEP) MYK Üyesi ve EMEP Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel, seçim çalışmaları kapsamında Dersim'e gitti.

Atatürk Mahallesi'nde yapılan halk toplantısına katılan Tüzel, AKP'nin İŞKUR üzerinden halktan oy istediğini söyledi. Kayyımın, el koyduğu belediyenin kaynaklarını harcadığını ve belediyeyi borca soktuğunu belirten Tüzel, daha önceki belediyenin çeşitli projelerine izin verilmezken kayyımın atandıktan sonra aynı projeleri yaptığını ve kayyımın şehrin kültürüne dokusuna mimarisine uygun olmayan bir çalışma yaptığını da söyledi.

Pazarda esnafı ziyaret eden Tüzel, Dersim halkına "İşimizi, ekmeğimizi, ana dilimizi ve özgürlüğümüzü büyütmek için Dersim Devrimci Güç Birliği bileşenlerine destek verelim" diyerek çağrıda bulundu. (Dersim/EVRENSEL)