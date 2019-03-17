Pazardaki yurttaş, Denizli bağımsız adayına dert yandı: Taş mı yiyelim

Hilmi MIYNAT

Denizli

Denizli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Mehmet Kırgız, Karaman Mahallesi'nde pazar ve kahveleri dolaştı. Bir pazarcı oy verdiği belediye başkanıyla bir türlü görüşemediğini anlatırken, bir diğeri zararına bile satış yapamadıklarını söyledi. Kırgız ise halk meclislerinin belediyeleri yönetmesi ve gerektiğinde belediye başkanını görevden alabilmesi gerektiğini söyledi. Bir pazarcı ise bağışta bulunarak “Bıktık bu düzenden, bir an önce ne olacaksa olsun artık” dedi. Pazarda dolaşan bir yurttaş ise hayat pahalılığından şikayet ederken “Ne yiyeceğiz taş mı” diye dert yandı.

Pazar yerinde esnafın ve alışveriş yapan yurttaşın sorunlarını dinleyen Kırgız, halkçı belediyecilik ile çözümlerini tartıştı. Bir pazarcı “Oy verdiklerimiz seçimlerden sonra yüzümüze bakmıyor. Zolan’a (AKP Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan) oy vermiştim. 5 yılda defalarca kapısına gittim, kendisine ulaşamadım. Belediyeye gittiğimde, güvenlik görevlisi 'Başkan yukarıda' diyor, yukarı çıkıyorum 'İçeride yok' diyorlar. Ben üreticiyim, ürettiğim meyve sebzeyi nerede satacağım? Hafta içi pazarım yok, yer gösterin dedim, yetkililer 'yer yok' deyip gönderiyor. Üreticiye de sahip çıkmazsa kime sahip çıkacak bunlar” diye tepki gösterdi.

Kırgız, halk meclislerinin geri çağırma yetkisinden bahsederek, “Bak işte ben de seçildiğimde eğer ki sen bana ulaşamıyorsan halk meclisleri ile koltuğumu çekip alman mümkün. Beni denetleyecek olan da yönetecek olan da halk meclisleri olmalı. Ben ki yolsuzluğa, hırsızlığa bulaşıyorsam halk meclisleri anında buna müdahale etmeli. Böyle bir mekanizmada ben halkın memuru olacağım. Halk da bu mekanizmada beni sürekli denetleyecek, gerekirse görevden alacak” dedi.

Pazar fiyatlarından şikayet eden bir yurttaş ise “Kardeşim bu fiyatların fotoğrafını çekin de bunları paylaşın. Biber 15 lira olur mu? Ne yiyeceğiz biz, taş mı yiyelim?” dedi. Yaşlı bir pazarcı kadın da “Satamıyoruz torunum. Halden almak bir dert, burada satmak bin dert. Gelen geçen fiyat sorup gidiyor. Zararına bile satış yapamıyoruz. Akşam oldu daha bir bağ maydanoz satamadım” dedi.

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"PROJELERİ VAR AMA HALKIN HABERİ YOK"

Fotoğraf: Evrensel

Mevcut Belediye Başkanı Osman Zolan’dan memnun olduğunu ve yine oy vereceğini söyleyen bir belediye çalışanına Kırgız “Zolan yeni çevre yolları ve yeni futbol stadı yapacağı sözünü veriyor, bu vaatler hakkında bilgin var mı?” diye sordu. Belediye çalışanı “Ne güzel işte yeni çevre yolları yapacak, stat yapacak ne var bunda?” diye sorunca Kırgız; “Proje hazır deniyor, projeden halkın haberi yok. Ne yapılacak, nereye yapılacak, halka sorulmadan halkın bütçesi birilerine peşkeş çekiliyor daha ne olsun?” dedi.

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"ÖZLENEN DEMOKRASİYİ BİRLİKTE TESİS EDECEĞİZ"

Pazarın ardından kahveleri gezen Mehmet Kırgız, pazar yeri gezisinin ardından kahveleri gezdi. Bir yurttaş “Yeter ki kazan da kurtar artık bizi. Biz de bıktık, kime oy versek aynı. Bu dediğin gerçekleşsin, biz de kurtulalım artık” diye isyan etti. Kırgız ise birlikte mücadele vurgusu yaparak “Gerçek demokrasi istiyorsak birlikte mücadele etmekten başka çaremiz yok. Bizi bizden başka kimse kurtaramaz. Örgütlenip birlikte mücadele etmemiz gerek. Halk meclisleri ile birlikte yöneteceğiz. Özlenen demokrasiyi birlikte tesis edeceğiz” dedi.

Ardından tekstil atölyesinde kadın işçilerle konuşan Kırgız, emekçi kadınların belediye yönetiminde de söz sahibi olması gerektiğini vurguladı. Mehmet Kırgız’ı dikkatle dinleyen işçilerden biri, “Gerçekten anlattıkların çok güzel, biz de tam böyle bir yönetim istiyoruz. Ama ya sen de seçildikten sonra diğerleri gibi değişirsen ne olacak” diye sordu. Kırgız, halk meclislerinin denetiminden ve geri çağırma yetkisinden bahsederek bakanlık teklifini reddeden Emek Partisi Eski Genel Başkanı A. Levent Tüzel örneğini hatırlattı: Ben işte böyle bir başkanın partisindenim. Aday ben değil aynı partiden bir başkası olsa aynı şeyleri anlatır.

Fotoğraf: Evrensel

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ESNAFTAN DESTEK: BIKTIK NE OLACAKSA OLSUN

Mehmet Kırgız’ın Emek Partisinin desteklediği bir aday olduğunu öğrenen bir esnaf, “Emek Partisini biliyorum, işçiler emekçiler için mücadele eder ama yeterli reklamı yok. Ya hayret ediyorum bunca yıldır mücadele ediyorsunuz, bir tane patron niye demez ki 'Bu düzenden ben de rahatsızım gizliden yardım edeyim'. Keşke imkan bulsanız da sizi daha çok insan tanısa, bilse” deyince Kırgız, “Emek Partisi zaten bu patron düzeni, bu sömürü düzeni son bulsun diye mücadele ediyor. Senin dediğin mümkün mü? Emek Partisi, işçilerden emekçilerden aldığı güçle mücadele yürütüyor” yanıtını verdi. Emek Partisinin emekçilerin bağışları ve üyelerin aidatları ile çalışma yürüttüğünü öğrenen pazarcı, günlük kazancının bir kısmını uzatarak “Doğru bir amaca hizmet edeceğinden adım gibi eminim. Katkım olacaksa, bununla birkaç broşür fazla basar, birkaç insana daha ulaşırsınız. 5 oyum var, 5’i de senin, umarım başarılı olursunuz. Bıktık bu düzenden, bir an önce ne olacaksa olsun artık” dedi.