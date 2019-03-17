Antalya'da yerel seçim paneli: Asfalt dökerken bile övünüyorlar

Mahir DOĞAN

Antalya

Tüm Bel-Sen Antalya Şubesi tarafından düzenlenen "Yerel Seçimler ve Demokrasi’’ başlıklı panelde, yerel yönetimlerde demokratik yöntemler ve halkın yönetime katılımı tartışıldı. Tüm Bel-Sen MYK Üyesi Satı Burunucu, “Bir cadde ya da sokağa asfalt dökülüyor, yanına koca bir pankart! Yahu siz asfalt dökmeyip ne yapacaksınız? Yapılması gereken en doğal hizmet bile insanlara çok önemli bir iş yapılmış gibi sunulmakta’’ dedi.

Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Kongre merkezinde gerçekleşen ve moderatörlüğünü Antalya Kent İzleme Platform Sözcüsü Av. Mustafa Şahin’in yaptığı panele, CHP Antalya milletvekilleri, Muratpaşa Belediye Başkanı ve Adayı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Semih Esen, KESK ve DİSK’e bağlı sendikaların yöneticileri, EMEP, HDP, Halkevlerinin ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Panelde sçılış konuşmasını yapan Tüm Bel-Sen Antalya Şube Başkanı İlhan Karakut, iktidarın beka tartışmasıyla seçimleri adeta bir güven oylamasına dönüştürdüğünü belirterek ‘’Aslında Saray ve tek adam rejimi beka konusunda haklı. Bu seçim onlar için bir beka sorunudur. Çünkü insanlar AKP-Saray hükümetinden hesap sormak istiyor’’ dedi.

"DEMOKRASİ SORUNU EKONOMİNİN ÖNÜNDE ENGEL"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ise demokrasi sorununun ülkenin ekonomik kalkınması önünde en büyük engel olduğunu söyledi. AKP’nin 2001 krizi sonrası piyasaya sürülen 4.2 trilyon dolar nedeniyle yarattığı para bolluğu, bununla elde edilen ucuz krediler ve kamu varlıklarının satışı ile refah ve bolluk algısı yarattığını dile getiren Erdoğdu, ‘’Fakat aşırı borçlanmadan doğan faiz, uygulanan yanlış dış politika ve yaratılan toplumsal gerginlikler ülkede demokrasinin geriletilmesi sonucunu doğurdu. Bu demokrasi yokluğu ekonomiyi çıkmaza sürükledi’’ dedi.

Fotoğraf: Evrensel

İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Cem Oğuz, sinevizyon eşliğinde yaptığı sunumla ‘’ Nasıl bir Antalya Planlanmalı’’ konusuna değindi.

"SEÇİLECEK BAŞKANLARIN İŞİ ZOR"

Tüm Bel-Sen MYK Üyesi Satı Burunucu ise belediye hizmetlerinin piyasalaştırıldığı, belediye gelirlerinin yüzde 30 düşürüldüğü, her şeyin merkezi vesayete bağlandığı bir dönemde seçilecek belediye başkanlarının işinin çok zor olduğunu söyledi. İktidarın bu seçimlerde, kaybettiği belediyeler için ekonomik ambargo olmak üzere, görevden alma, kayyım atama ve daha birçok anti demokratik uygulamaları hayata geçireceğini ifade eden Burunucu, ‘’Fakat bu baskı ve zorbalığa karşı halk ile birlikte, belediye emekçilerini de karar sürecine katıp karar ve planlamalar, kurulacak halk meclisleri ile mücadele yapılırsa iktidarın tüm baskı ve politikaları boşa çıkartılarak kazanım sağlanabilir” diye konuştu. Burunucu, “Bir cadde ya da sokağa asfalt dökülüyor, yanına koca bir pankart! Ya siz asfalt dökmeyip ne yapacaksınız? Yapılması gereken en doğal hizmet bile insanlara çok önemli bir iş yapılmış gibi sunulmakta” dedi.