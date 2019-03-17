17 Mart 2019 22:56

Kayseri’de bağımsız aday için yapılan bir ev ziyaretinden anekdotlar

Kayseri Bağımsız Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Eylem Sarıoğlu’nun için bir tekstil işçisinin evine yapılan ziyaretten izlenimler...

Kayseri’de bağımsız aday için yapılan bir ev ziyaretinden anekdotlar

Fotoğraf: Evrensel

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    Yakup ASLANDOĞAN

    Başlıktan anlaşılacağı gibi seçim çalışmaları kapsamında bir ev toplantısındayız. Kayseri bağımsız büyükşehir belediye başkan adayı Eylem Sarıoğlu’nun gönüllü çalışanlarından olan bir tekstil işçisi arkadaşımızın ve eşinin evindeyiz. 15 civarı kişi var. Torna işçisi, tekstil işçisi, çelik üretiminde, mobilya montajı yapan ve üretiminde bulunan işçiler, beton blokları üretimi ile hizmet alanında çalışan işçilerden ve fabrikada çalışmayan ev kadınlarının da toplandığı güzel bir ev sohbetine başlıyoruz.

    Tanışma faslı aslında uzun sürüyor. Zira toplantı, katılanların hemen hepsinin işçi olması ve adayımız ve beraberindekilerin de işçi sorunlarının çözümü konusunda yıllardır çalışma yürütmüş olmaları fabrika koşulları, sendikalaşma mücadelesi vb konuları kapsayarak bir anda genişliyor. Öyle ki zaten işyeri koşulları ile kriz ilişkisi artık o kadar dolaysız ifade ediliyor ki, adayımızın da kendisini emekçilerin adayı olarak ifade etmesini inanılmaz kolaylaştırıyor. Şu fabrikada sendikalaşma sonucu atılan işçilerin avukatıyım deyince tesadüf o işletmeden gelen işçi; “ evet o arkadaşların hepsi yakın arkadaşlarımdı, demek avukatları sizsiniz, o sırada ben raporluydum. Bir geldim en samimi 12 arkadaşım işten atılmış, aslında devam edebilseydik mücadeleye şimdi farklı olabilirdi” diyor. 

    Toplantıya biraz geciken işçi kardeşimiz hemen tanıyıveriyor adayımızı ve beraberindekileri. Çünkü yıllar önce Ceha Büro mobilyaları fabrikasındaki sendikalaşma mücadelesinin de içinde bulunmuş bir işçi kendisi. Hoşbeş edildikten sonra, çaylar yudumlanırken adayımızın kendisini tanıtması, iktidarıyla ana muhalefetiyle belediyecilik anlayışlarının işçilerin emekçilerin kadınların yararına değil sermayenin, rantçıların çıkarına olduğunu ifade etmesi katılımcıların söze hızla dahil olmalarına yetiyor.

    "TEK ADAM OLUNCA İŞLER HIZLANIR DEDİK, AMA"

    "Bizim buraya Allah inandırsın iki tane kasis/engel yaptıramadık. Çocuklarımıza araba çarpıyor. Hepimizin gideceği eğlenebileceği bir alan yok. Burada üvey evlat gibiyiz ama zenginlerin oturduğu mahallelere hizmetler, hatta fazlası var. Seçim dönemi bir merhaba deseler bile sonraki yıllarda başkanları bir daha göremiyoruz” diyor katılımcılar. Bir iki arkadaşımız dışında toplantıya gelenlerin önemli bir kısmı AKP, MHP ya da son dönemlerde BBP’ye oy vermişler. Bir iki seçimdir de sorguladıklarını söylüyorlar. “Neden” diyoruz. “Tek adam olunca işler hızlanacaktı, referandumda ülke hızla kalkınır diye evet oyu kullandım ama kendi işlerini, iktidarlarını sağlamlaştırmak içinmiş meğer” diyor eski CEHA işçi; “Bu nedenle tepkiliyim ve oy vermeyeceğim, tabi ekonomik kriz de cabası”.

    "FABRİKALAR 4 GÜN ÇALIŞIP 3 GÜN YATARA HALE GELDİ"

    Diğer tekstil işçi arkadaşımız lafa giriyor; "hep iyi olacak dediler ama tersine kötüye gittik, soğan patates kuyruklarına mahkum edildik, fabrikalar 4 gün çalışıp 3 gün yatar hale getirildi” diyor. 17 yıldır AKP’ye oy verdiğini söyleyen Mustafa, “şimdi boş kullanacaktım. Biraz akıllansınlar, ders vereyim diye düşündüm. Hatta bölümümüzdekilerin neredeyse yarısı da bu durumda. Haa yakın arkadaşım sizi anlattı. Şimdi size vereceğim. Sözümüz söz bizim” diyor.

    Ev sahibi işçi arkadaşımızın annesi de söze giriyor. “Bizden de tam 6 oy var Eylem hanıma” diyor gülerek. “Yeter bunlar artık kabak tadı verdiler” diyor diğerleri de onaylayarak. “Bir ders verelim” diyorlar.

    TOPLANTININ GÜNCELLİĞİ

    Genel ekonominin durumu ve iktidarın gücünü zenginlerden yana kullandığı genel bir kanaat olmuş durumda. Minik ev toplantımızda bunları çok rahat görüyoruz. İşçilerin birliği, gerçek muhalefetin nasıl yürütüleceği tartışılıyor elbette. Seçimler ve sonrası oluşturulması hedeflenen mahalle meclisleri, haklarımızı aramanın diğer tüm yolları için bir adaylık sürecinin oluştuğunu anlatıyoruz toplantı sonunda. Öneriler sunuyorlar. Özellikle kadınlar kreş, sığınma evleri, mahallede yerinde sinema tiyatro fikrine çok olumlu bakıyorlar. “Seçim sonunda da adayımızdan bunları bekliyoruz” diyor çoğu. “Kazanamasak da peşini birlikte kovalayalım” diyorlar. 

    Bizim evde ve mahallede de toplantı ayarlayalım diyor mobilya işçisi arkadaşlar ve tornacı Ahmet. Koşturalım birlikte diyorlar. İşte güzel bir toplantı.

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