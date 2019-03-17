Çorum Belediye Meclis Adayı Özdel: Belediye kadına özel önem vermeli
Çorum Belediye Meclisi Üyesi CHP Adayı Av. Ahmet Özdel, emekçi kadınlarla kahvaltılı toplantıda bir araya geldi.
Çorum Belediye Meclisi Üyesi Adayı Ahmet Özdel, emekçi kadınlarla bir araya geldi | Fotoğraf: Evrensel
Çorum Belediye Meclisi Üyesi CHP Adayı Avukat Ahmet Özdel, Çorum’da emekçi kadınların organize ettiği kahvaltı programında bir araya geldiği kadınlara halkçı belediyecilik hakkında konuştu.
100’ü aşkın kadının katıldığı kahvaltıda konuşan Ahmet Özdel, kendisinin Çorum’da yıllardır emek ve demokrasi mücadelesi içerisinde yer aldığını belirterek buradan edindiği deneyim ve birikimi Belediye Meclisinde en iyi şekilde değerlendireceğini kaydetti.
17 yıllık AKP iktidarında toplumun ezilen kesimlerinin hayat şartlarının her geçen gün zorlaştığını, bu noktada kadının konumunun da sürekli geriye itildiğini kaydeden Özdel, belediyelerin emeğe, emekçiye, kadına, gence önem veren merkezler haline gelmesi gerektiğini dile getirdi.
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Türkiye’de tek adam-tek parti rejiminin hakim olduğunu ve bu rejimin gün geçtikçe baskı ve zulmünü arttırdığını ifade eden Özdel, “Yoksulların, işçilerin, kadınların, gençlerin bu zulüm düzenine karşı bir araya gelip mücadele etmesi gerekiyor. Bizim tek başına seçilmemiz ve Belediye Meclisinde bulunmamız bir şey ifade etmiyor. Bizim yanımızda halkımızın da olması lazım” dedi. (Çorum/EVRENSEL)
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