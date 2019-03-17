Çorum Belediye Meclis Adayı Özdel: Belediye kadına özel önem vermeli

Çorum Belediye Meclisi Üyesi CHP Adayı Avukat Ahmet Özdel, Çorum’da emekçi kadınların organize ettiği kahvaltı programında bir araya geldiği kadınlara halkçı belediyecilik hakkında konuştu.

100’ü aşkın kadının katıldığı kahvaltıda konuşan Ahmet Özdel, kendisinin Çorum’da yıllardır emek ve demokrasi mücadelesi içerisinde yer aldığını belirterek buradan edindiği deneyim ve birikimi Belediye Meclisinde en iyi şekilde değerlendireceğini kaydetti.

17 yıllık AKP iktidarında toplumun ezilen kesimlerinin hayat şartlarının her geçen gün zorlaştığını, bu noktada kadının konumunun da sürekli geriye itildiğini kaydeden Özdel, belediyelerin emeğe, emekçiye, kadına, gence önem veren merkezler haline gelmesi gerektiğini dile getirdi.

Çorum Belediye Meclis Adayı Özdel: Rantçı değil, halkçı belediyecilik

Türkiye’de tek adam-tek parti rejiminin hakim olduğunu ve bu rejimin gün geçtikçe baskı ve zulmünü arttırdığını ifade eden Özdel, “Yoksulların, işçilerin, kadınların, gençlerin bu zulüm düzenine karşı bir araya gelip mücadele etmesi gerekiyor. Bizim tek başına seçilmemiz ve Belediye Meclisinde bulunmamız bir şey ifade etmiyor. Bizim yanımızda halkımızın da olması lazım” dedi. (Çorum/EVRENSEL)