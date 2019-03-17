Dersim Devrimci Güçbirliği, baskıları protesto etti

Dersim'de EMEP, HDP, ESP ve Partizan’ın oluşturduğu Dersim Devrimci Güçbirliği, şehir merkezinde bulunan seçim bürosunda basın açıklaması yaparak kendilerine yönelik baskıları protesto etti.

Açıklamaya HDP Milletvekili Kemal Bülbül, Devrimci Güç Birliği Dersim Belediyesi Eş Başkan adayları Nurşat Yeşil ve Hıdır Demir, EMEP Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel, ESP MYK Üyesi Sıtkı Güngör ile çok sayıda kişi katıldı.

Basın açıklamasını okuyan HDP İl Eş Başkanı Hıdır Çiçek, Dersim’de seçim büroları basılarak Partizan pankart ve afişlerinin toplatıldığını belirtti, yaşanan durumdan kayyım ve AKP’nin sorumlu olduğunu söyledi. Gerekli hukuki işlemleri yapacaklarını belirten Çiçek, “Dersim Devrimci Güçbirliği korkmayacak ve yılmayacaktır” dedi.

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Açıklamanın ardından söz alan EMEP Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel de, seçim sürecinde eşit olmayan hukuk dışı uygulamalarla mücadele ettiklerini söyleyerek “Tek adamın kurmak istediği rejim başarılı olamayacak. Halk, iradesine sahip çıkacak. Bu baskılar sökmeyecek” dedi.

Tüzel’in ardından konuşan HDP Milletvekili Kemal Bülbül ise Dersim’de devrimci güçleri ayrıştırmak isteyen bir politikanın yürütüldüğünü söyledi. Partizan’a yapılan müdahalenin Dersim geleneğine bir müdahale olduğunu belirten Bülbül, “AKP anlayışı bilimedir ki biz geleneğimize sahip çıkacağız” dedi. (HABER MERKEZİ)