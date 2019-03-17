HDP’li vekiller: Vicdanı olanlar açlık grevlerine dair ses çıkarmalı

Şerif KARATAŞ

Fırat TOPAL

Diyarbakır

Öcalan’a yönelik tecridin kaldırılması için Diyarbakır’da açıklık grevindeki HDP milletvekilleri, açlık grevlerinin kritik aşamada olduğuna dikkat çektiler. Milletvekilleri, vicdan sahibi olan herkesin, hükümetin tecridi kaldırması için tepkisini göstermesi gerektiğini belirttiler.

DTK Eş Başkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in PKK Lideri Abdullah Öcalan’a yönelik tecridin kaldırılması talebiyle başlattığı açlık grevi 128. günü geride bıraktı. Güven’in eylemine dikkat çekmek için HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ 3 Mart’ta, HDP Van Milletvekilleri Tayip Temel ve Murat Sarısaç ise 8 Mart’ta HDP Diyarbakır il binasında başlattıkları açıklık grevlerini sürdürüyorlar.

Açlık grevinde olan Tayip Temel ve Dersim Dağ ile konuştuk. Abdullah Öcalan’a uygulanan tecridin Türkiye’nin önünü birçok konuda tıkadığını ve toplumsal barışı zedelediğini belirten Tayip Temel, Öcalan’ın konumuna değinerek, Öcalan’ın, fikirleri merak edilen biri olduğunu söyledi. Öcalan’a uygulanan tecridin aynı zamanda insan hakları ihlali olduğunu da hatırlatan Temel, Öcalan ile birlikte İmralı’da bulunan tutsakların her hükümlünün sahip olduğu aile, telefon ve avukat görüş hakkı olduğunu söyledi. AKP’nin Kürt sorununun çözümünde diyalog ve barışı reddeden bir siyasetten dolayı Öcalan’a yönelik tecrit uyguladığını anlatan Temel, bir bütün olarak AKP’nin Kürtlerin kazanımlarına yönelen bir politika izlediğini belirtti.

AÇLIK GREVLERİ KRİTİK AŞAMADA

HDP Van Milletvekili Tayip Temel | Fotoğraf: Fırat Topal

Açlık grevlerinin artık kritik aşamada olduğunu anlatan Temel, özellikle cezaevindekilerin durumuna dikkat çekerek, “Yalnız başına kalan, yarı yarıya görme yetisini yitiren, sıvı, şeker ve B1 vitamini alamayan yüzlerce tutsak var” dedi. Hükümetin sorumluluğuna işaret eden Temel, yaptıkları görüşmeleri de hatırlatarak, AKP yöneticilerin sorumluluk konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı adres olarak gösterdiğini belirtti. Meclisteki CHP ve İYİ Partinin tutumunu da eleştiren Temel, “Geriye HDP, HDP’nin ittifak güçleri, sol, sosyalist, devrimci güçler kalıyor” dedi. Açlık grevindekilerin ölüm sınırında olduğunu hatırlatan Temel, kamuoyuna şu çağrıda bulundu: “İnsan haklarını savunan vicdan sahibi her insanın söz söylemesi ve tepkisini demokratik bir şekilde ortaya koyması gerekiyor. Aynı zamanda Türkiye’nin karşı karşıya olduğu tehlikenin de ortadan kaldırılmasına hizmet edecek.”

“4 VEKİL AÇLIK GREVİNDE MECLİS SESSİZ”

HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ | Fotoğraf: Fırat Topal

Leyla Güven’in talebinin anayasal olduğunu belirten Dersim Dağ, hükümetin talep karşısında sessiz kalmasına da tepki gösterdi. Dağ, Öcalan’ın düşüncelerinden dolayı tecrit altında tutulduğunu belirtti. Öcalan’ın sorunların diyalog ve barışçıl yollarla çözümünden yana politikaları savunduğunu anlatan Dağ, Hükümetin ise savaş politikasında ısrar ettiğini belirtti. Öcalan’a yönelik tecrit kaldırılıncaya kadar açlık grevlerinin süreceğini belirtti. Açlık grevi eylemlerinin çok sayıda cezaevinde olduğunu hatırlatan Dağ, “Bu tecrit Öcalan şahsında gençler ve kadınlar üzerinde var olan bir tecrittir. Bu direniş, bu açlık grevi bir kadın şahsında başladı. Şu an onlarca kadın ve genç direnişi devam ettiriyor” diye konuştu.

Leyla Güven’in açlık grevinin kritik aşmaya gelmesine karşın Meclisin sessiz kalmasına tepki gösteren Dağ, “Hukukun uygulanması için 4 vekil bedenini açlığa yatırdı. Bu gerçekten Türkiye için Türkiye demokrasisi için düşündürücü ve üzücü maalesef. Türkiye halklarının hukukun, demokrasinin ne kadar vahim bir duruma geldiğini görmesi lazım” şeklinde konuştu. CHP’nin de sessiz kalmasını eleştiren Dağ, Meclisteki diğer partilerin de açlık grevi konusunda iktidarla partisinin yanında yer almakla eleştirdi. Muhalefet yapan tek partinin HDP olduğunu belirten Dağ, HDP’nin 4 vekili ülkenin kendi hukukunu uygulaması için bedenini ölüme yatırmış durumda” dedi. Açlık grevinin kritik aşamaya geçtiğine vurgu yapan Dağ, duyarlılık yaratması gerektiğini belirtti.

HDP İL BİNASI POLİS ABLUKASINDA

Mezopotamya Ajansının derlediği bilgilere göre, Leyla Güven’in 8 Kasım 2018’de başlattığı açlık grevi eylemi ardından HDP Diyarbakır il binası, 116 gündür polis ablukası altında. HDP binasındaki açlık grevlerine yönelik 5 Aralık’tan beri 5 kez polis baskını yapıldı. 81 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 4’ü tutuklandı.