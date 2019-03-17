17 Mart 2019 16:34

HDP’li vekiller: Vicdanı olanlar açlık grevlerine dair ses çıkarmalı

Leyla Güven’in eylemine dikkat çekmek için açlık grevinde olan HDP Milletvekilleri Dersim Dağ ve Tayip Temel ile konuştuk.

HDP’li vekiller: Vicdanı olanlar açlık grevlerine dair ses çıkarmalı

(Soldan sağa) HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, HDP Van Milletvekilleri Murat Sarısaç ve Tayip Temel | Fotoğraf: Fırat Topal

    • Paylaş

    Şerif KARATAŞ
    Fırat TOPAL
    Diyarbakır

    Öcalan’a yönelik tecridin kaldırılması için Diyarbakır’da açıklık grevindeki HDP milletvekilleri, açlık grevlerinin kritik aşamada olduğuna dikkat çektiler. Milletvekilleri, vicdan sahibi olan herkesin, hükümetin tecridi kaldırması için tepkisini göstermesi gerektiğini belirttiler.

    DTK Eş Başkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in PKK Lideri Abdullah Öcalan’a yönelik tecridin kaldırılması talebiyle başlattığı açlık grevi 128. günü geride bıraktı. Güven’in eylemine dikkat çekmek için HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ 3 Mart’ta, HDP Van Milletvekilleri Tayip Temel ve Murat Sarısaç ise 8 Mart’ta HDP Diyarbakır il binasında başlattıkları açıklık grevlerini sürdürüyorlar.

    Açlık grevinde olan Tayip Temel ve Dersim Dağ ile konuştuk. Abdullah Öcalan’a uygulanan tecridin Türkiye’nin önünü birçok konuda tıkadığını ve toplumsal barışı zedelediğini belirten Tayip Temel, Öcalan’ın konumuna değinerek, Öcalan’ın, fikirleri merak edilen biri olduğunu söyledi. Öcalan’a uygulanan tecridin aynı zamanda insan hakları ihlali olduğunu da hatırlatan Temel, Öcalan ile birlikte İmralı’da bulunan tutsakların her hükümlünün sahip olduğu aile, telefon ve avukat görüş hakkı olduğunu söyledi. AKP’nin Kürt sorununun çözümünde diyalog ve barışı reddeden bir siyasetten dolayı Öcalan’a yönelik tecrit uyguladığını anlatan Temel, bir bütün olarak AKP’nin Kürtlerin kazanımlarına yönelen bir politika izlediğini belirtti.

    AÇLIK GREVLERİ KRİTİK AŞAMADA

    HDP Van Milletvekili Tayip Temel | Fotoğraf: Fırat Topal

    Açlık grevlerinin artık kritik aşamada olduğunu anlatan Temel, özellikle cezaevindekilerin durumuna dikkat çekerek, “Yalnız başına kalan, yarı yarıya görme yetisini yitiren, sıvı, şeker ve B1 vitamini alamayan yüzlerce tutsak var” dedi. Hükümetin sorumluluğuna işaret eden Temel, yaptıkları görüşmeleri de hatırlatarak, AKP yöneticilerin sorumluluk konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı adres olarak gösterdiğini belirtti. Meclisteki CHP ve İYİ Partinin tutumunu da eleştiren Temel, “Geriye HDP, HDP’nin ittifak güçleri, sol, sosyalist, devrimci güçler kalıyor” dedi. Açlık grevindekilerin ölüm sınırında olduğunu hatırlatan Temel, kamuoyuna şu çağrıda bulundu: “İnsan haklarını savunan vicdan sahibi her insanın söz söylemesi ve tepkisini demokratik bir şekilde ortaya koyması gerekiyor. Aynı zamanda Türkiye’nin karşı karşıya olduğu tehlikenin de ortadan kaldırılmasına hizmet edecek.”

    “4 VEKİL AÇLIK GREVİNDE MECLİS SESSİZ”

    HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ | Fotoğraf: Fırat Topal

    Leyla Güven’in talebinin anayasal olduğunu belirten Dersim Dağ, hükümetin talep karşısında sessiz kalmasına da tepki gösterdi. Dağ, Öcalan’ın düşüncelerinden dolayı tecrit altında tutulduğunu belirtti. Öcalan’ın sorunların diyalog ve barışçıl yollarla çözümünden yana politikaları savunduğunu anlatan Dağ, Hükümetin ise savaş politikasında ısrar ettiğini belirtti. Öcalan’a yönelik tecrit kaldırılıncaya kadar açlık grevlerinin süreceğini belirtti. Açlık grevi eylemlerinin çok sayıda cezaevinde olduğunu hatırlatan Dağ, “Bu tecrit Öcalan şahsında gençler ve kadınlar üzerinde var olan bir tecrittir. Bu direniş, bu açlık grevi bir kadın şahsında başladı. Şu an onlarca kadın ve genç direnişi devam ettiriyor” diye konuştu.

    Leyla Güven’in açlık grevinin kritik aşmaya gelmesine karşın Meclisin sessiz kalmasına tepki gösteren Dağ, “Hukukun uygulanması için 4 vekil bedenini açlığa yatırdı. Bu gerçekten Türkiye için Türkiye demokrasisi için düşündürücü ve üzücü maalesef. Türkiye halklarının hukukun, demokrasinin ne kadar vahim bir duruma geldiğini görmesi lazım” şeklinde konuştu. CHP’nin de sessiz kalmasını eleştiren Dağ, Meclisteki diğer partilerin de açlık grevi konusunda iktidarla partisinin yanında yer almakla eleştirdi. Muhalefet yapan tek partinin HDP olduğunu belirten Dağ, HDP’nin 4 vekili ülkenin kendi hukukunu uygulaması için bedenini ölüme yatırmış durumda” dedi. Açlık grevinin kritik aşamaya geçtiğine vurgu yapan Dağ, duyarlılık yaratması gerektiğini belirtti.

    HDP İL BİNASI POLİS ABLUKASINDA

    Mezopotamya Ajansının derlediği bilgilere göre, Leyla Güven’in 8 Kasım 2018’de başlattığı açlık grevi eylemi ardından HDP Diyarbakır il binası, 116 gündür polis ablukası altında. HDP binasındaki açlık grevlerine yönelik 5 Aralık’tan beri 5 kez polis baskını yapıldı. 81 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 4’ü tutuklandı.

    HDP il binasındaki açlık grevi eylemcilerinden 5’i tutuklandı

    HDP il binasındaki açlık grevi eylemcilerinden 5’i tutuklandı

    ETİKETLER:
    Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
    ÖNCEKİ HABER

    Kerem Alışık: Sadri Alışık tek başına bir konservatuvardı
    SONRAKİ HABER

    Erdoğan, İzmir'de konuştu: Hanım kardeşlerim istediği gibi giyiniyor
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    ‘İslamofobia’ya karşı ‘Haçlıfobia’ ile mücadele edilemez!

     Ayşen ŞAHİN AKSAKAL
    Ayşen ŞAHİN AKSAKAL

    Kalkın, ayağa kalkın, geliyor bu çocuklar...

     Özer AKDEMİR
    Özer AKDEMİR

    Zindan Deresi

     Ceren SÖZERİ
    Ceren SÖZERİ

    Reklam verene tehdit mi, siyasi hesaplaşma mı?

     Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU
    Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU

    Militarizm ölüm demektir!

     Adnan ÖZYALÇINER
    Adnan ÖZYALÇINER

    Yangınsızlık

     Mesut KARA
    Mesut KARA

    Av zamanı: Daha başlamadı mı av mevsimi? Ben çoktan başladığını sanıyordum

     Mumia Abu JAMAL
    Mumia Abu JAMAL

    ABD hukuku Nazileri koruyor

     Mıgırdiç MARGOSYAN
    Mıgırdiç MARGOSYAN

    ‘Neyse halim, çıksın falım’ meselesi

     C. Hakkı ZARİÇ
    C. Hakkı ZARİÇ

    Çelebi Şair Eray Canberk
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Marmaray'da arıza nedeniyle seferler gecikmeli yapıldı
    Marmaray'da arıza nedeniyle seferler gecikmeli yapıldı

    Marmaray'da teknik arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle seferler gecikmeli yapıldı.

    Hürriyet aynı ‘andıç’ kafasıyla devam ediyor
    Hürriyet aynı ‘andıç’ kafasıyla devam ediyor

    Fatih Polat, Hürriyet’in 21 yıl önceki ‘Andıç’lı manşetiyle, Sezai Temelli çarpıtması 'haberi' arasındaki benzerliği yazdı.

    Öykü Arin’e donör olan Nazlı Çiçek şimdi kendisi donör arıyor
    Öykü Arin’e donör olan Nazlı Çiçek şimdi kendisi donör arıyor

    3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı'ya donör olduktan 39 gün sonra lösemi teşhisi konulan Nazlı Çiçek Gezginer de ilik nakli için uygun donör arıyor.

    Erdoğan, İzmir'de konuştu: Hanım kardeşlerim istediği gibi giyiniyor
    Erdoğan, İzmir'de konuştu: Hanım kardeşlerim istediği gibi giyiniyor

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir mitinginde yaptığı konuşmada "17 yıldır iktidardayız, hanım kardeşlerime bakıyorum herkes istediği gibi giyiniyor" dedi.

    Yargılamanın meşruiyeti ve ÇHD avukat yargılaması
    Yargılamanın meşruiyeti ve ÇHD avukat yargılaması

    Avukat Yıldız İmrek, Çağdaş Hukukçular Derneği ve Halkın Hukuk Bürosu üyesi avukatların yarın görülecek davası öncesinde yazdı.

    HDP’li vekiller: Vicdanı olanlar açlık grevlerine dair ses çıkarmalı
    HDP’li vekiller: Vicdanı olanlar açlık grevlerine dair ses çıkarmalı

    Leyla Güven’in eylemine dikkat çekmek için açlık grevinde olan HDP Milletvekilleri Dersim Dağ ve Tayip Temel ile konuştuk.

    İYİ Parti'den Süleyman Soylu'ya: Konuşmaktan fazlasına yüreği yetmez
    İYİ Parti'den Süleyman Soylu'ya: Konuşmaktan fazlasına yüreği yetmez

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Meral Akşener hakkında sarf ettiği sözlere İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Temizer yanıt verdi.

    Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube yönetimi genel kurulunu tamamladı
    Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube yönetimi genel kurulunu tamamladı

    Genel-İş İzmir 2 No’lu Şubenin yönetim kurulunda Mevcut Şube Başkanı Arif Yıldız, Ercan Gül, Eren Bilgen, Kadri Kavut ve Zeynep Irgat yer aldı.

    ‘I Subscribe’ abone kampanyası Evrensel ve BirGün ile devam ediyor
    EVRENSEL İÇİN ULUSLARARASI DAYANIŞMA KAMPANYASI BAŞLADI

    Kerem Alışık: Sadri Alışık tek başına bir konservatuvardı
    Kerem Alışık: Sadri Alışık tek başına bir konservatuvardı
    Yazar Muharrem Erbey: Tahir Elçi’nin nasıl yaşadığını yazmak istedim
    Yazar Muharrem Erbey: Tahir Elçi’nin nasıl yaşadığını yazmak istedim
    Pelin Ünker tehdit altında bulunan gazeteciler listesinde
    Pelin Ünker tehdit altında bulunan gazeteciler listesinde
    İYİ Parti Adayı Emre Kınay'ın da rol aldığı Vurgun erken final yaptı
    İYİ Parti Adayı Emre Kınay'ın da rol aldığı Vurgun erken final yaptı
    Yeni Zelanda katliamının ardından ırkçılığa karşı omuz omuza
    Yeni Zelanda katliamının ardından ırkçılığa karşı omuz omuza

    Yeni Zelanda’daki iki camiye düzenlenen terör saldırılarını protesto etmek için birçok kentte eylemler düzenlendi.

    GÜNCELLENDİ
    HDP il binasındaki açlık grevi eylemcilerinden 5’i tutuklandı
    HDP il binasındaki açlık grevi eylemcilerinden 5’i tutuklandı

    HDP Diyarbakır il binasına kapısı kırılarak düzenlenen baskında gözaltına alınan 7 açlık grevi eylemcisinden 5'i tutuklandı.

    14 Mart Büyük Hekim Yürüyüşü: 100 yıllık başlangıç, mücadeleye devam
    14 Mart Büyük Hekim Yürüyüşü: 100 yıllık başlangıç, mücadeleye devam

    Haydarpaşa Numune Hastanesi önünde toplanan hekimler, "Ülkemize, mesleğimize, geleceğimize sahip çıkıyoruz" diyerek Kadıköy İskele Meydanına yürüdü.

    Venezuela’da muhalefetin hedefi başkanlık sarayı
    Venezuela’da muhalefetin hedefi başkanlık sarayı

    Kendini başkan ilan eden sağcı lider Guaido, "Kısa süre sonra Miraflores'e gideceğiz" diyerek hedeflerinin başkanlık sarayı olduğunu yineledi.

    On binlerce EYT'li Maltepe mitinginde: EYT burada, devlet nerede!
    On binlerce EYT'li Maltepe mitinginde: EYT burada, devlet nerede!

    Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), taleplerinin yerine getirilmesi ve Meclisten yasa çıkarılması için düzenledikleri Maltepe mitinginde buluşuyor.

    Posta, Hürriyet ve CNN Türk'ten Sezai Temelli çarpıtması
    Posta, Hürriyet ve CNN Türk'ten Sezai Temelli çarpıtması

    Hürriyet, Posta ve CNN Türk, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin söylemediği sözleri ‘haberleştirdi’.

    Bağımsızlık yanlısı Katalanlar Madrid'de eylem yaptı
    Bağımsızlık yanlısı Katalanlar Madrid'de eylem yaptı

    Bağımsızlık yanlısı Katalanlar, yargılanan ya da firari Katalan siyasetçilere destek vermek için ilk kez Madrid'de eylem düzenledi.

    İki savcı "FETÖ" ile para pazarlığı yaptığı için açığa alındı
    İki savcı "FETÖ" ile para pazarlığı yaptığı için açığa alındı

    "FETÖ" üyeleriyle para pazarlığı yaptığı ileri sürülen Savcı Lütfi Karabacak ve İsmet Bozkurt açığa alındı.

    İşçiler oy hakkını özgürce kullanabiliyor mu?
    İşçiler oy hakkını özgürce kullanabiliyor mu?

    Halil İmrek, yerel seçimlere doğru işçilerin durumunu, bağımlılık ilişkilerini ve örgütlülük düzeyini yazdı.

    Ev işçisi kadınlar: Daha yola çıkmadan yoruluyoruz
    Ev işçisi kadınlar: Daha yola çıkmadan yoruluyoruz

    Sabah erken saatlerde yola düşüp aynı belediye otobüsünde buluşuyor ev işçisi kadınlar... İşe giden kadınlarla sorunlarını ve taleplerini konuştuk.

    En büyük silah tüccarları NATO ülkeleri
    En büyük silah tüccarları NATO ülkeleri

    Avrupa'nın gündeminde bu hafta Fransa'da havalimanı özelleştirmesi, Brexit tartışması ve Almanya'nın silah ticareti vardı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart’ı sabırla bir geçelim...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart’ı sabırla bir geçelim...

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Avrupa Parlanmentosunun Türkiye ile müzakerelerin askıya alınması yönündeki kararına tepki gösterdi.

    FKÖ, Gazze'deki zam karşıtı eylemlere destek verdi
    FKÖ, Gazze'deki zam karşıtı eylemlere destek verdi

    Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) çatısı altındaki gruplar, Gazze'de zamlara karşı yapılan eylemlere destek verdiğini açıkladı.

    TMMOB Kocaeli İKK: Kentin sakini değil, sahibi olmak istiyoruz
    TMMOB Kocaeli İKK: Kentin sakini değil, sahibi olmak istiyoruz

    TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu, basın toplantısı düzenleyerek yerel yönetimlere ilişkin seçim bildirgesini yayımladı.

    Direnişteki Zümrüt Gıda işçilerine EMEP’ten dayanışma ziyareti
    Direnişteki Zümrüt Gıda işçilerine EMEP’ten dayanışma ziyareti

    Emek Partisi ve Başpınar’daki çeşitli fabrikalardan işçiler, alacakları için direnen Zümrüt Gıda işçilerini ziyaret etti.

    GÜNCELLENDİ
    Sarı Yelekliler: Sağır ve dinlemek istemeyen bir hükümet var
    Sarı Yelekliler: Sağır ve dinlemek istemeyen bir hükümet var

    Fransa’da Cumhurbaşkanı Macron'un istifası talebiyle 4 aydır eylem yapan Sarı Yeleklilerin eylemine polis biber gazı ve tazyikli suyla saldırdı.