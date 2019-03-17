İYİ Parti'den Süleyman Soylu'ya: Konuşmaktan fazlasına yüreği yetmez

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında “Tansu Hanım'a ihanet etti. Nasıl ihanet ettiğini de söylerim” sözlerine İYİ Parti'den yanıt geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Temizer, “Süleyman Soylu’nun maksadı damattan yediği omuzu unutturmak ise, boş tehditlerine devam etmesinde sakınca yoktur. Konuşmaktan fazlasına ise yüreği yetmez” dedi. Temizer, partilerinin "tehditlere boyun eğmeyecegğini’ belirterek düşmanlık diline prim vermeyeceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener hakkında suç duyurusunda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomik krizi unutturmaya çalıştığına dikkat çeken Temizer, “Yerel seçimlerde yaşayacağı hezimetin önüne geçebilmek için partimize, Genel Başkanımıza ve seçmenlerimize yönelik iftira, hakaret ve tehditleri devam ediyor. İftiralarının tutmadığını ve tehditlerinin anında boşa çıkarıldığını gören Sayın Erdoğan, şimdi de geçmisşte bu yöntemlerle devşirdiği bir takım genel başkan eskilerini sahaya sürmüştuür” dedi.

Süleyman Soylu’ya dokunmayan yargı, muhalefeti kıskacına alıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Cumhurbaşkanı Erdogğan’ın damadı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 2 Ağustos 2018 tarihindeki Yüksek Askeri Şura toplantısı öncesinde omuz omuza çarpışmasına ilişkin görüntüler, “Kim kime omuz attı?” tartışmalarına yol açmıştı. (Ankara/EVRENSEL)