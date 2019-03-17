Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube yönetimi genel kurulunu tamamladı

Genel kurul sürecini tamamlayan Genel-İş İzmir 2 No’lu Şubenin yönetim kurulunda Mevcut Şube Başkanı Arif Yıldız, Ercan Gül, Eren Bilgen, Kadri Kavut ve Zeynep Irgat yer aldı. Arif Yıldız, “Kendimizi yenileyerek mücadeleyi büyüteceğiz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesine ait İZENERJİ şirketinde çalışan 5 bin işçi arasında örgütlü olan DİSK/Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube 3. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Genel kurula sendikanın 265 delegesinin büyük bir çoğunluğu katılım gösterdi.

Genel kurul için Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nin konferans salonu pankartlarla donatıldı. Genel kurula, CHP Milletvekili Kani Beko, Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, genel merkez yöneticileri, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, Genel-İş, Birleşik Metal-İş, Güvenlik-Sen, Gıda-İş sendikalarının ve KESK'e bağlı Tüm Bel-Sen'in İzmir şube yöneticileri de katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, emekçilerin birleşmekten başka yolunun olmadığını belirterek, “Biz sendikaların da emeğini büyütmekten başka bir görevi de demokrasiyi kurma, korumadır. İşçi sınıfı kazanımlarını ancak özgürlükçü demokrasi ortamında korur. Bütün kurumlara yönelik olduğu gibi sendikamıza da yönelik operasyonlar yapılmak istendi ama buna daha da büyüyerek cevap verdik. Yerel seçimler de karanlık gidişata dur demek için bir fırsattır. Her yerde AKP'ye kaybettirecek, yüzü emeğe, demokrasiye yönelik siyasi parti adaylarından yana olacağız” dedi.

"MESLEK HASTALIKLARI HASTANESİ KURULMALI"

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko da konuşmasına İzmir Büyükşehir Belediyesinin işini yapan taşeron şirkette çalışırken göçük altında kalarak yaşamını yitiren iki bekçiyi anarak başladı. Beko şunları söyledi: “İki işçi arkadaşımız daha işçi sağlığı iş güvenliği önlemleri alınmadığı için yaşamını yitirdi. Demek ki iş güvenliği konusunda daha fazla mücadele vermemiz gerekiyor. İşçiler meslek hastalıklarından dolayı hastanelere başvuruyorlar ama meslek hastalıkları hastanesi olmadığı için yaşamını yitiriyor. İzmir'de de meslek hastalıkları hastanesi kurulması gibi bir görevimiz olmalı.”

"MEMURLAR OLARAK İŞÇİLERLE BAĞ KURMALIYIZ"

Tüm Bel-Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı da Anıl Kaçar da “Seçimlerden sonra ekonomik siyasal ve kriz artarak devam edecek. Yeni işten çıkarmalar yaşanacak, patates soğan fiyatları artacak, mutsuz, sağlıksız ve güvencesiz yaşamaya devam edeceğiz. Bizler işyerlerinde kriz ile mücadelenin yollarını anlatmaya çalışıyoruz. Özlük haklarımız önemli ama demokratik bir Türkiye mücadelesini anlatmazsak eksik kalırız. Belediye memurları olarak işçilerle bağ kurabilirsek başarılı oluruz” dedi.

SEÇİME TEK LİSTE İLE GİRİLDİ

Delege konuşmalarının ardından faaliyet ve denetim raporları aklandı. Seçimlere kırmızı ve beyaz olmak üzere iki liste ile girilecekti ancak beyaz liste seçime kısa bir süre kala geri çekildi. Seçime mevcut şube yönetimi tarafından desteklenen tek liste ile girildi. Seçim sonucunda 5 kişilik yönetimin 3’ü değişti. Mevcut şube başkanı Arif Yıldız'ın başkanlığında hazırlanan liste şu isimlerden oluştu: Ercan Gül, Eren Bilgen, Kadri Kavut ve Zeynep Irgat.

"ŞİMDİ ÖNÜMÜZDE TİS SÜRECİ VAR"

Seçim sonuçlarını Evrensel'e değerlendiren Şube Başkanı Arif Yıldız, önlerindeki TİS süreci olduğunu belirterek, “Seçimler geçicidir asıl olan geçim derdidir. Genel kurul sürecinde dersler çıkardık. Bu süreçten biz de kendimizi yenileyerek çıktık. Hatalarımızı eksiklerimizi bu kongre ile birlikte geride bırakarak yolumuza devam edeceğiz. Bundan sonra toplu iş sözleşmemizin etrafında kenetlenerek en iyi sözleşmenin altına imza atmak istiyoruz. Sadece kendi sorunlarımız da değil. Bugün hükümet krizin faturasını emekçilere yıkmak istiyor ve krizi bahane de ederek kazanılmış hakları gasbetmek istiyor. Bunlara dur demek için önce şube olarak, hem Genel-İş olarak hem de DİSK olarak ve de katabildiğimiz diğer sendikalar ve konfederasyonlar olarak mücadeleyi büyütmemiz gerekiyor” dedi. (İzmir/EVRENSEL)