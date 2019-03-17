Hatay’da gençler evrim etkinliğinde buluştu

Alperen DEMİR

Hatay

Yeni e Dergisi, HİBA-Der ve Defne Belediyesi, Hatay’da “Evrimsel Biyoloji ve Türkiye’nin Evrimle İmtihanı” konulu panel düzenledi. Akdeniz Mahallesi Defne Evinde gerçekleşen etkinliğe, Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Ergi Deniz Özsoy ve Çukurova Üniversitesinden Prof. Dr. Adnan Gümüş katıldı.

Gençlerin ilgisinin yoğun olduğu etkinliğin moderatörlüğünü Mustafa Kemal Üniversitesinden Doç. Dr. Yelda Güzel yaptı. Panel, Ergi Deniz Özsoy’un evrimsel biyoloji sunumu ile başladı. Özsoy, evrimsel biyoloji ana başlığı altında türlerin kökeni, varlıkların büyük zinciri, genetik, insanın Afrika’dan çıkışı, ekolojik türleşme ve Türkiye’de evrimsel biyolojinin geçmişi konularını ele alan bir sunum yaptı. Ardından Adnan Gümüş eğitim sistemindeki yetersizliklere, sosyal ve fen bilimleri derslerinin geçmişten bugüne nasıl bir değişim gösterdiğine ve müfredat tartışmalarına dair sunumunu gerçekleştirdi. Gençlerin soruları ile sonlanan panelde bir çok tartışma gerçekleştirildi.

Panelin ardından, gençlerle etkinliğin nasıl geçtiğini konuştuk. Lise öğrencisi Zehra, “Evrimi yanlış anlayan insanlar için çok açıklayıcı ve bilgi dolu bir paneldi. Özellikle evrimsel biyolojiye ilgisi olan gençler için kaçırılmaması gereken bir etkinlikti, bu tarz etkinlikler sık sık tekrarlanmalı çünkü gençler bilimi bu konuda donanım sahibi olan profesörlerden birebir dinleyip akıllarına takılan soruları birebir sorabiliyorlar ve yaratılan düşünme ortamı insanları çok geliştiriyor” dedi.

“EVRİME BAKIŞ AÇISINI DEĞİŞTİREN BİR ETKİNLİK”

Tıp fakültesi öğrencisi Emin ise “Panel günümüzde en çok tartışılan ve hakkında eksik birçok bilginin hakim olduğu evrim ile ilgili konuşmaların olması açısından gerçekten çok verimli ve dolu geçti. Ayrıca kişinin evrime bakış açısını da değiştiren, dönüştüren türden bir etkinlikti” diye konuştu.

"GENÇLİĞİN BÖYLE ETKİNLİKLERE İHTİYACI VAR"

Bir başka tıp fakültesi öğrencisi Abdullah, panelin konusuna pek hakim olmadığını fakat ilgi duyduğu bir konu olduğunu dile getirerek “Kendini bilim alanında kanıtlamış iki profesörün geleceğini öğrendiğim zaman panelden beklentim oldukça yükseldi ve bu beklentim karşılandı. Bu tarz etkinlikler tabii ki de olmalı. Bilim, felsefe, kültür, sanat gibi konuların etkinliklerinin olmasına tüm gençliğin ihtiyacı var” dedi.

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