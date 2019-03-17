Venezuela’da muhalefetin hedefi başkanlık sarayı

Venezuela Kurucu Meclis Başkanı Diosdado Cabello, kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido’nun salı günü yaptığı "(devlet başkanlığı sarayı) Miraflores’e geçeceğim" açıklaması karşısında, böyle bir şeye izin vermeyeceklerini vurguladı. Guaido ise tehdidini yineledi ve çok kısa süre sonra Miraflores’e gideceklerini söyledi.

EYLEMLER DEVAM EDİYOR

Venezuela’da sokaklar hâlâ hareketli. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro destekçileri, hükümetin sabotaj olarak değerlendirdiği elektrik kesintisinin düzeltilmesini kutlamak ve hükümete destek vermek için yürüdü. İktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisince (PSUV) düzenlenen ve kent merkezindeki Libertador Bulvarı’ndan başlatılan "Devrimcilerin Büyük Zafer Yürüyüşü" devlet başkanlığı sarayı Miraflores’in bulunduğu bölgede son buldu.

Fotoğraf: Lokman İlhan/AA

Burada düzenlenen mitingde konuşan Diosdado Cabello, "Gerçek ve emperyalizmin çekip götürmediği bir muhalefete, Venezuela’da ne olup bittiğini bilen bir muhalefete ihtiyacımız var." dedi. Guaido’nun "Silahlı kuvvetlerin tam desteğini alınca Miraflores’e gidip ofisime geçeceğim" ifadelerini hatırlatan Cabello, böyle bir şeye izin vermeyeceklerini vurguladı. Eski Devlet Başkanı Hugo Chavez’le "halkın kontrolüne geçen Miraflores’in tekrar ticaretin, burjuvanın ve pazarlıkların kontrolüne geçmeyeceğini" söyledi.

Fotoğraf: Lokman İlhan/AA

GUAIDO HEDEFİNİ YİNELEDİ

Bu arada ABD başta olmak üzere birçok batı ve Latin Amerika ülkesinin desteğini alan Guaido başkentin batısındaki Carabobo kentinde taraftarlarıyla buluştu.

Konuşmasında Venezuela muhalefetinin "kalıcı sokak eylemleri" düzenlemesi gerektiğini söyleyen Guaido, halkı "sivil itaatsizliğe" çağırdı.

Guaido, "Bütün eyaletleri ziyaret edeceğiz. Bu adımları devlet başkanlığı gasbını bitirmek için atacağız. Planımızın bu safhasına kamu çalışanlarını ve askerleri yerleştirmeliyiz. Çünkü çok kısa bir süre sonra Miraflores’e gideceğiz." dedi. (DIŞ HABERLER)

Fotoğraf: Lokman İlhan/AA

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