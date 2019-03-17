Sırbistan'da hükümet karşıtı protestoda polis saldırısı yaşandı

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da "5 milyondan yalnızca biri" sloganıyla düzenlenen hükümet karşıtı protestoya katılanlar devlet televizyonu binasına girince polis eylem yapanlara saldırdı.

AA'nın haberine göre, bu hafta 15'incisi düzenlenen eyleme katılmak üzere başkent sokaklarına çıkan halk, muhalefet liderleriyle birlikte Sırbistan Radyo Televizyonu (RTS) binasına girerek canlı yayına bağlanmak istedi. Binaya girenler arasında bulunan Sırp milliyetçisi "Dveri" Hareketi Başkanı Bosko Obradovic, RTS üzerinden 5 milyondan yalnızca biri protestosuna katılanların taleplerini duyurmak istediklerini söyledi. Jandarma ve polis ekipleri binanın tüm çıkışlarını kapattı.

Fotoğraf: Milos Miskov/AA

İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovic yaptığı açıklamada, RTS binasına girenlerin içerideki gazetecilerden bazılarını darbettiğini iddia ederek eyleme katılan herkesin yargılanacağını söyledi. Polis, binaya girenleri dışarı çıkarırken bina önünde toplanan kalabalık "(Cumhurbaşkanı) Vucic'i tutuklayın" sloganları attı.

Fotoğraf: Milos Miskov/AA

Eyleme katılanlar geçen hafta da RTS binasının çıkışını kapatarak binanın kapılarına üzerinde Aleksandar Vucic'in fotoğrafının ve "yalancı" ifadesinin yazılı olduğu afişler asmıştı.

Fotoğraf: Milos Miskov/AA

Başkentte "5 milyondan yalnızca biri" sloganıyla düzenlenen eyleme, Pirot, Brus, Aleksandrovac, Smederevska Palanka, Jagodina ve Kragujevac şehirlerinden de destek geldi.

NE OLMUŞTU?

Sırbistan'daki hükümet karşıtı protestolar, 15 hafta önce muhalefetteki Sırbistan Solu Genel Başkanı Borko Stefanovic'in saldırıya uğramasıyla başlamıştı. Stefanovic, Krusevac şehrinde yapmayı planladığı konuşma öncesinde başına vurulan metal çubukla yaralanmıştı.

Muhalefet kanadının geçen yıl aralık ayı başında yaptığı çağrıya cevap veren binlerce kişi, her cumartesi Belgrad'da toplanma kararı almıştı. (DIŞ HABERLER)

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